Questa volta la dea bendata si trasforma nella strega cattiva. Due giorni dopo la leggendaria vittoria con la capolista Bari, il Campobasso si arrende ad un’avversaria diretta nella lotta per non retrocedere. La squadra di Cudini gioca bene ma è oltremodo sfortunata nella sfida salvezza contro il Monterosi che termina 1-2. Si gioca in un’atmosfera carica di emozione: i cori dei tifosi ricordano Michele Scorrano, uomo simbolo del calcio rossoblù e storico capitano della serie B. Oggi ricorre il tredicesimo anniversario dalla sua morte. E a lui in molti vorrebbero dedicare tutto lo stadio, non solo la curva nord.

Intanto in contrada Selvapiana è protagonista un vento di tramontana fortissimo e freddo che condiziona il gioco delle squadre in campo per il recupero della terza giornata di ritorno. E’ una gara clou quella che vede protagonisti Campobasso e Monterosi, appaiate a 33 punti nella classifica del girone C del campionato di Lega Pro.

Primo pericolo per i Lupi al 16′: Raccichini è costretto a uscire su Artistico lanciato a rete. Non si fa attendere la reazione dei locali: tre minuti dopo Liguori viene anticipato sul più bello. Il mattatore del match al San Nicola di Bari prova a pungere in altre due occasioni (30′ e 45′). Nel frattempo iniziano i ‘miracoli’ del portiere del Monterosi, il primo sul colpo di testa di Tenkorang (39′). Il Campobasso non riesce a sbloccare il risultato. Anzi, al rientro dagli spogliatoi subisce il pressing offensivo avversario. La formazione laziale si riversa nell’area locale e al 53′, in una mischia in area, il pallone non finisce alle spalle di Raccichini grazie ad un intervento provvidenziale di Bontà. Grande spavento per i tifosi locali.

Poi Liguori decide che è il momento dell’arrembaggio rossoblù: si incunea in area e all’altezza della linea di fondo viene atterrato. L’arbitro assegna il rigore, ma dal dischetto Rossetti tira troppo centralmente. Pallone bloccato in due tempi dal portiere del Monterosi (64′) che poi compie altre due parate strepitose sul colpo di testa di Menna e sul tiro di Fabriani (66′).

Il vento freddo si trasforma poco dopo in una doccia gelata per il Campobasso: al 77′ Artistico lanciato a rete sfugge al controllo dei centrali di difesa di casa e firma il gol del vantaggio ospite. Cambia incredibilmente il risultato a Selvapiana. I rossoblù potrebbero subito riequilibrare il match ma tra il colpo di testa di Bontà e il pareggio si frappone il palo. La ribattuta in rete di Mercaj viene considerata irregolare per la posizione di fuorigioco ravvisata dall’assistente. Sfuma il possibile 1-1. I Lupi nemmeno questa volta vengono aiutati dalla dea bendata.

Anche il Monterosi colpisce il palo (87′) ma è più cinico 60 secondi dopo: Parlati realizza il 2-0 su rigore trafiggendo Raccichini con un ‘cucchiaio’. Il Lupo è tramortito ma non è morto. Rossetti accorcia le distanze (1-2) con un siluro che si insacca nel ‘sette’ nel primo dei sei minuti di recupero. Si spera nel miracolo che non avviene. E alla fine i laziali portano a casa il bottino pieno.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO: Raccichini, Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Tenkorang, Persia (67’ Candellori), Bontà; Liguori (71’ Bolsius), Rossetti, Di Francesco (46’ Merkaj).

ALL.: Mirko Cudini

MONTEROSI: Alia; Rocchi, Borri, Mbende; Cancellieri, Abdallah (46’ Tartaglia (59’ D’Antonio), Franchini, Parlati, Errico (70’ Milani); Ekuban (70’ Caon), Artistico.

ALL.: Leonardo Menichini

ARBITRO: Giaccaglia di Jesi

Assistenti: Micalizzi di Palermo e Poma di Trapani. Quarto ufficiale Guerra di Venosa.

MARCATORI: 77’ Artistico (M), 89’ Parlati (rig.) (M), 91’ Rossetti (C).

Note: ammoniti Bontà, Liguori (C), Borri, Errico, Franchini, Mbende (M). Presenti circa 1500 spettatori.