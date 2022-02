Quest’anno ci si torna a baciare, abbracciare e toccare: l’amore vince sempre, come diceva anche il poeta latino Virgilio nella sua celebre omnia vincit amor. Torna ‘Campobasso in Love’. L’anno scorso, nell’edizione 2021, gli innamorati hanno dovuto fare i conti con le restrizioni anti-covid e l’evento organizzato dall’Associazione pro Crociati e Trinitari non si è svolto in presenza (è stata trasmessa una puntata su Telemolise, ndr).

Quest’anno il flashmob ‘Il bacio con Fonzo e Delicata’ – ossia l’evento clou della manifestazione che si svolge da qualche anno nel giorno di san Valentino si svolgerà sì in presenza, ma con alcune novità. Innanzitutto, cambia la location: non più lo spazio antistante la Torre Terzano, luogo simbolo dell’amore tra Fonzo Mastrangelo e Delicata Civerra, ma nella più ampia cornice di piazza Gabriele Pepe. Uno spazio più grande che consentirà il distanziamento delle coppie che per partecipare dovranno prenotarsi inviando un sms o un messaggio WhatsApp al numero 347 5368695. L’appuntamento è alle 19. Per il resto, non cambia la sostanza: l’amore. Le coppie si scambieranno un bacio di circa un minuto sotto una pioggia di coriandoli e una colonna sonora dal vivo.

L’associazione pro Crociari e Trinitari ha organizzato al tempo stesso altre iniziative collaterali che prenderanno il via oggi sabato 12 febbraio, come ‘Vetrine in love’, il concorso rivolto ai commercianti che dovranno allestire la propria vetrina ispirandosi ai temi dell’amore. In palio ci sono un servizio fotografico esclusivo i cui scatti potranno essere utilizzati per future campagne promozionali e pubblicitarie del negozio e una confezione completa delle eccellenze eno-gastronomiche del brand “i Crociati e i Trinitari”. Le vetrine dovranno essere mantenute allestite sino al 14 febbraio, giorno di scadenza delle votazioni online.

Inoltre è previsto uno speciale annullo filatelico dell’edizione 2022 di ‘Campobasso in Love’. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Poste Italiane e con l’Associazione Culturale Filatelica Molisana. Si svolgerà il 14 febbraio al Circolo Sannitico, dalle 14.30 alle 19.30.

Un’altra novità è ‘La lettera del tempo’, un gioco immersivo in programma il 12 e il 13 febbraio e organizzato con l’ApS Sottobosco. Consentirà di scoprire il borgo antico di Campobasso e la sua storia. I vincitori saranno proclamati nel corso del flashmob “Il bacio con Fonzo e Delicata”.

Infine, fino a ieri (11 febbraio) si poteva partecipare al selfie contest. Si tratta di un concorso fotografico, gratuito ed aperto a tutte le coppie con età superiore ad anni 14, ispirato ai temi dell’amore”, spiegano gli organizzatori. Era possibile partecipare tramite l’invio di un selfie accompagnato da una breve dedica o messaggio d’amore. “Le coppie vincitrici, proclamate nel corso del flashmob ‘Il bacio con Fonzo e Delicata’, saranno protagoniste di un servizio fotografico esclusivo, in abiti rinascimentali, nelle vesti di Fonzo e Delicata oppure di un pacchetto benessere e SPA luxury. Possono partecipare anche coppie di amici e/o amiche ovvero chiunque voglia dimostrare il proprio amore in qualsiasi forma”.