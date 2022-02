Campobasso a Pagani: match da non perdere. Quasi 200 tifosi al seguito

Uno scontro diretto. C’è poco da girarci intorno. Paganese-Campobasso è una di quelle partite che davvero possono segnare una stagione. Come accaduto a Potenza, ad Andria, ma anche a Taranto. Sette punti in questi tre incontri valgono praticamente doppio. Domani, alle 17.30, i Lupi affronteranno la quintultima della classe che ha 4 punti in meno proprio di Bontà e compagni e cercherà in tutti i modi di portare a casa il bottino pieno.

È chiaro che la prima missione sarà: non perdere. Quanto meno per far rimanere inalterate le distanze. Mister Cudini non potrà contare sul difensore Menna e sui centrocampisti Persia e Tenkorang, tutti squalificati. Conta di avere a disposizione invece gli acciaccati Dalmazzi e Merkaj, usciti anzitempo domenica scorsa.

La tifoseria si sta mobilitando per assicurare una presenza massiccia sugli spalti dello stadio ‘Torre’ di Pagani. Si parla di presenze intorno alle 200 unità, o giù di lì. D’altronde i supporter di fede campobassana hanno fatto sentire ovunque la propria voce, dalla Sicilia alla Puglia, dalla Calabria alla Campania al Lazio.

Arbitrerà il signor Tommaso Zamagni della sezione di Cesena, assistito da Pintaudi di Pesaro e Conti di Seregno. Quarto ufficiale Bocchini di Roma 1.

Intanto, è stata aggiudicata anche l’ultima parte dei lavori di riqualificazione dello stadio di Selvapiana. Si tratta del lotto riguardante i lavori edili: copriferro degli spalti, scale, bagni, migliorie varie. Appalto vinto dalla Califel Srl con un’offerta di circa 230mila euro. Lavori da svolgere in maniera urgente sui Distinti, da tempo interdetti al pubblico.

Si procederà con la demolizione delle parti ammalorate del copriferro con spazzolatura, trattamento dei ferri di armatura, ripristino delle strutture in calcestruzzo e della funzionalità dei servizi igienici riservati al pubblico e posti a ridosso dei distinti. Al termine di tutti i lavori la capienza sarà portata a 14mila posti.

26^ GIORNATA: Avellino-Monterosi, Catania-Picerno, Fidelis Andria-Catanzaro, Latina-Turris, Messina-Foggia, Monopoli-Bari, Paganese-Campobasso, Palermo-Juve Stabia, Potenza-Vibonese, Taranto-Virtus Francavilla.

LA CLASSIFICA: Bari 51, Virtus Francavilla 43, Catanzaro, Avellino e Monopoli 42, Turris e Palermo 39, Juve Stabia, Taranto e Picerno 33, Foggia (-2) e Latina 32, Catania (-2) 29, Campobasso e Monterosi 27, Paganese 23, Messina 22, Fidelis Andria 19, Potenza 18, Vibonese 16.