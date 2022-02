Campionati Regionali Assoluti Indoor, 42 medaglie per la Hidro Sport

Al termine di un’intensa giornata di gare che ha visto gli atleti molisani impegnati nel Campionato Regionale Assoluto Indoor nell’impianto di Campodipietra, si registra il consistente bottino di 42 medaglie conquistate da tritoni ed ondine giallo-blu della Hidro Sport, capaci di centrare il successo pieno in ben 12 occasioni, 17 sono state le medaglie d’argento, 13 quelle di bronzo. Il tutto corredato da prestazioni cronometriche decisamente interessanti, in questa fase della stagione invernale in cui si prepara il rush finale che porta dritto verso i Campionati Italiani Giovanili di fine Marzo.

In ambito femminile tris di successi per la giovanissima Giovanna Muccitto ( al centro nella foto), capace di confermare le ottime prestazioni che ha già inanellato in questa prima parte di stagione agonistica in cui ha già ottenuto il “pass” nei 50,100 SL, 100, 200 farfalla e 200 misti, vincitrice ieri dei 50 farfalla, 200 SL e 200 misti, con l’argento nei 100 SL; quattro sono state le medaglie conquistate da Benedetta Sangregorio, vincitrice dei 100 dorso, argento nei 50 e 200 dorso, bronzo nei 200 misti; Vincenza Mastrangelo si è messa al collo 2 argenti nei 400 e 800 SL; Sara Sabella ha ottenuto l’argento nei 50 rana ed il bronzo nei 100; argento anche per Chiara Oriente nei 400 misti e per Domitilla Oriente nei 200 farfalla; Sara Colalillo 3 volte sul podio con i bronzi nei 50-100 e 200 dorso; bronzo anche per Alessia Fantetti nei 200 farfalla, Annalaura Mariano nei 50 rana ed Ester Spedalieri nei 200 rana.

Tra i maschi si sono fregiati di un doppio titolo regionale: Marco Gallesi nei 50 SL e 50 farfalla, poi anche bronzo nei 100 SL, Antonio Iacovelli nei 100 e 200 farfalla, bronzo anche nei 50 farfalla, Giovanni Oriente nei 1500 SL e nei 400 misti.

Emanuele Perlino ha vinto i 200 SL, è stato argento nei 100 e bronzo nei 50; Patrick Comodo si è imposto nei 400 SL con il suo nuovo primato personale ed è stato bronzo nei 200 SL; tre argenti per Alessandro Catelli nei 50-100 e 200 rana; Daniel Agostini doppio argento nei 200 farfalla e 200 misti; Ermanno Tedeschi argento nei 200 SL, così come Emanuele Iannone nei 100 farfalla; Vittorio Sciarretta argento nei 50 dorso; Lorenzo Di Vico bronzo nei 50 rana.

I riscontri cronometrici globali del settore femminile hanno fatto registrare una percentuale elevatissima di nuovi primati personali, nel dettaglio: Barbieri Rosalie 50 e 100 Dorso 38”42,1’26”32, 50 SL e 100 SL 33”38, 1’12”31; Bellucci Francesca 100-200-400-800 SL 1’07”86, 2’25”11, 4’56”00, 10’10”41; Catalano Federica 50 SL 31”18, 50 Rana 40”40; Cerri Francesca 50-100-200 SL 33”74, 1’13”66, 2’43”94, 50 Farfalla 37”49; Colalillo Sara 50-100-200 Dorso 30”82, 1’05”36, 2’25”28, 100 SL 1’02”73; Di Lizio Francesca 50 e 100 Rana 47”32, 1’44”45, 50 SL e 100 SL 36”10, 100 SL 1’20”77; Di Ridolfo Miriam 100-200 SL 1’02”20, 2’15”92,; Fantetti Alessia 50-100-200 Farfalla 34”22, 1’16”52, 2’54”65, 100 SL 1’09”98; Fantetti Sara 100-200-400 SL 1’14”34, 2’36”86, 5’31”75, 100 Dorso 1’27”09; La Barbera Giulia 100-200-400-800 SL 1’08”23, 2’26”21, 5’10”45, 11’21”69; Lomastro Alice 50-100 SL 28”83, 1’01”84; Mariano Annalaura 50 Farfalla 30”66, 50 Rana 37”67, 100 SL 1’04”86; Mastrangelo Vincenza 50-100-400-800 SL 29”32, 1’03”06, 4’40”87, 9’44”18; Miranda Maira 50 e 100 Rana 39”68, 1’27”44; Muccino Isabella 50-100 Rana 43”32, 1’34”19, 50-100 SL 33”52, 1’11”98; Muccitto Giovanna 100-200 SL 59”36, 2’09”32, 200 Misti 2’25”26, 50 Farfalla 29”11; Nicodemo Irene 200 Dorso 2’30”63; Oriente Chiara 100-200-800 SL 1’04”56, 2’18”92, 10’05”37, 400 Misti 5’25”58; Oriente Domitilla 200-400 SL 2’21”78, 4’48”95, 100-200 farfalla 1’09”97, 2’32”32; Sabella Sara 50-100-200 rana 35”87, 1’18”33, 2’56”03, 100 SL 1’07”99; Sangregorio Benedetta 50-100-200 dorso 30”42, 1’05”20, 2’22”64, 200 Misti 2’28”68; Sferra Maddalena 50-200 SL 31”52, 2’25”92, 100-200 dorso 1’14”56, 2’34”69; Spedalieri Ester 50-100-200 rana 37”68, 1’19”21, 2’49”40, 100 misti 1’15”54; Testa Chiara 50-100-200 SL 29”49, 1’04”30, 2’19”17, 100 dorso 1’11”69.

Questi i risultati del settore maschile, anche qui con una percentuale di nuovi primati personali stabiliti, molto vicina al 90 per cento: Agostini Daniel 100 SL 55”05, 200 Farfalla 2’13”92, 200 Misti 2’11”20; Berardi Savino 50-100-200 Farfalla 32”87, 1’11”90, 2’37”41, 100 SL 1’09”05; Bertoldo Antonio 50-100 SL 26”64, 58”60; Catelli Alessandro 50-100-200 Rana 30”52, 1’06”19, 2’28”30, 100 SL 57”05; Colalillo Mario 50-100 SL 26”12, 57”67, 50-100 farfalla 28”51, 1’03”12; Comodo Patrick 50-100-200-400 SL 25”05, 53”59, 1’57”52, 4’04”61; Di Vico Lorenzo 50-100-200 SL 27”89, 1’01”83, 2’21”15, 50 rana 34”23; Gallesi Marco 50-100 SL 23”22, 51”85, 50 Farfalla 24”80; Gasbarrino Michele Pio 50-100-200 farfalla 29”23, 1’05”67, 2’23”88, 50 SL 27”62; Iacovelli Antonio Pio 50-100-200 farfalla 25”87, 58”02, 2’09”42; Iannone Emanuele 100-200 farfalla 1’00”55, 2’21”01, 100 SL 57”31, 200 misti 2’19”91; Lamenta Michele 50-100-200 SL 30”37, 1’05”74, 2’21”95, 50 farfalla 32”28; Oriente Giovanni 100-200-1500 SL 56”83, 2’01”72, 16’53”09, 400 Misti 4’51”99; Palmieri Emanuele 50 SL 28”81, 50-100-200 rana 35”73, 1’17”49, 2’50”30; Perlino Emanuele Antonio 50-100-200 SL 24”35, 51”61, 1’51”90; Santoro Lino 400 SL 4’57”03, 100 Dorso 1’12”35; Sciarretta Vittorio 50-100-200 Dorso 31”02, 1’08”44, 200 Dorso 2’20”45; Stinziani Francesco Pio 50-100 SL 31”07, 1’06”78, 50-100 Farfalla 34”28, 1’16”69; Tedeschi Ermanno 100-200 SL 52”95, 1’55”05, 50-100 farfalla 27”07, 1’00”93.