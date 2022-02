La Chaminade ha interrotto la striscia negativa. In casa del Mirto è terminata 5-5. Un primo tempo chiuso in vantaggio 2-1, nella ripresa succede di tutto, tre espulsioni e un brutto intervento su Di Nunzio, grande spavento per fortuna nulla di grave. Parte male la gara dei molisani, errore in uscita di Di Camillo la sfera gli passa tra le mani ne approfitta Pace ed è subito vantaggio Mirto.

Qualche minuto dopo Oriente in mezzo a tre avversari riesce a servire De Nisco per la rete del pareggio. Rimessa laterale battuta velocemente da Oriente, ben appostato sul secondo palo Petrella, nuovo sorpasso della Chaminade. Ferrraro spalle alla porta controllo e tiro, la sfera sfiora il palo.

Foto 2 di 2



Ripartenza veloce Petrella – De Nisco palla out. La ripresa si apre con la rete di De Nisco. Pronta risposta locale con Bitonto. Il pareggio del Mirto arriva su palla inattiva, Russo lasciato solo al limite dell’area, conclusione potente che vale il 3-3. Il controsorpasso è firmato da una palla recuperata da capitan Di Nunzio messa al centro per Petrella, 4-3 vantaggio Chami. I rossoblù riescono ad allungare con De Nisco ma il Mirto sull’azione seguente torna subito al meno uno con la rete sempre di Bitonto.

I padroni di casa pareggiano i conti con la tripletta di giornata firmata da Bitonto (5-5 il parziale). A sei minuti dalla fine secondo giallo per Passarelli che lascia i suoi in inferiorità numerica. Il Mirto non approfitta dei due minuti con l’uomo in più, merito anche di: Di Camillo- Oiente- Petrella e Di Nunzio. La situazione si capovolge a tre minuti dalla fine, secondo cartellino per Bitonto. Molisani con la possibilità di giocare con l’uomo in più, anche in questo caso il risultato non si sblocca. Sul finire di gara succede di tutto, brutto intervento di Schiavelli su Di Nunzio. Il capitano dei molisani si accascia a terra è rosso per il giocatore dei calabresi. Per fortuna nulla di grave per Di Nunzio. A tre secondi dalla sirena De Nisco tutto solo sul secondo palo non trova l’impatto con la sfera, grande occasione sprecata. La gara termina 5-5. Sabato prossimo alla palestra Sturzo sarà ospite il Torremaggiore.