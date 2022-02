Borgo di Termoli fra auto e sporcizia: “Che fine ha fatto l’accordo con la Diocesi?”

Il vice segretario comunale del Pd Mario Orlando critica la gestione del Borgo vecchio di Termoli da parte dell’Amministrazione Roberti. “Una delle caratteristiche della nostra Penisola sono i borghi, motivo di attrazione turistica ed emblema della ricchezza storica del nostro passato. Anche Termoli si pregia di un bellissimo borgo reso ancora più affascinante dall’affaccio sul mare, il nostro “Paese Vecchio”, che ci identifica e inorgoglisce”.

Secondo Orlando “tutte le amministrazioni termolesi fino ad oggi hanno fatto qualcosa per migliorare e abbellire il nostro borgo, mentre invece l’attuale amministrazione comunale ha una visione completamente diversa rispetto alla valorizzazione, basta guardare l’attuale stato del borgo. Sporcizia ovunque, trascuratezza di case e vecchi edifici che affacciano sulle principali vie frequentate dai turisti, accumuli e depositi di tavolini e sedie davanti ai bar e ristoranti chiusi durante il periodo invernale (che contribuiscono a deturpare l’immagine del borgo) e soprattutto auto parcheggiate ovunque, sfregio della bellissima piazza Duomo e della Cattedrale dedicata alla Madonna della Purificazione. E non ha senso trovare soluzioni tampone solo nei tre mesi estivi, quando la città si riempie di turisti. Anche i termolesi che la vivono tutti i giorni, hanno diritto alla bellezza, hanno diritto di riconoscersi nella loro città”.

L’ex consigliere comunale ricorda inoltre che “ai tempi dell’Amministrazione Sbrocca avevamo preso accordi con la Diocesi per la cessione in uso novantanovennale dell’educandato “Gesù e Maria” per poter trasferire nei locali dello stabile l’Università con il Corso di Laurea in Turismo ed Enogastronomia e creare proprio lì, all’interno del borgo antico, un polo pubblico di enogastronomia e di alta formazione per gli studenti universitari. La loro presenza costante avrebbe rivitalizzato il borgo antico durante tutti i mesi dell’anno e non solo nei i tre mesi estivi. Che fine ha fatto quell’accordo? È stato abbandonato in virtù di qualche altro progetto? Il sindaco Roberti ha sviluppato qualche idea che possa valorizzare il Paese Vecchio anche d’inverno?”

“Ricordiamoci – prosegue Orlando – che la cura dei luoghi durante tutto l’anno e la cura della bellezza induce chiunque al rispetto di quanto ci circonda. Bisogna però sottolineare che al danno di immagine contribuiscono anche i nostri concittadini che, approfittando dell’assenza totale di controlli e sanzioni, si comportano come meglio credono. Tutto questo si aggiunge ad una mancanza totale di una visione programmatica (termine completamente sconosciuto e ignoto a questa amministrazione) relativa allo sviluppo economico e turistico del borgo e della città. Questo sguardo sul borgo non è solo il mio, ma raccoglie il grido di allarme di moltissimi cittadini e turisti”.