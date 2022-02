“Il caffè al bar è arrivato a costare un euro e venti centesimi, mentre ormai paghiamo un chilo di pane 2 euro e 50. Intanto la pensione è sempre la stessa“: sono gli aumenti che hanno notato Franco e Fausto, due pensionati che seguono defilati la manifestazione organizzata questa mattina – 17 febbraio – in piazza Prefettura dai comitati ‘Cacciamoli’ e ‘Rincari infami’. C’è anche chi racconta di pagare quattro euro in più il pieno di gas metano alla macchina: costa circa 4 euro in più, da 11 euro a più di 15 euro per percorrere 200 chilometri. Non parliamo della benzina e del diesel, il cui prezzo si aggira sui due euro a litro.

Ci si sta accorgendo degli effetti dei rincari che stanno provocando proteste in tutta Italia. A Campobasso però la prima iniziativa promossa in tal senso da Emilio Izzo e dal sindacalista Andrea di Paolo è andata deserta. Una decina le persone presenti. Tra queste c’è il signor Fausto, rientrato a Campobasso da tre anni dopo aver vissuto 50 anni all’estero. “Ho trovato una situazione disastrosa. Ora ci sono questi aumenti, la politica si sta dimostrando incompetente a risolvere il problema” perchè, ricorda, “quando vivevo all’estero, se c’erano degli aumenti, adeguavano anche gli stipendi”. Poi aggiunge: “Conosco persone che hanno ricevuto la prima bolletta dopo gli aumenti: se prima dovevano pagare 50 euro, oggi devono pagare 150 euro. Ma così non si può andare avanti e non capisco perchè la gente non si ribella. Basta vedere questa piazza, è vuota…”. ” Al suo fianco l’amico Franco. A suo avviso, “bisognerebbe introdurre un prezzo calmierato sui generi di prima necessità e aumentare invece il costo dei beni non essenziali”. Il 70enne non nasconde la sua delusione per la politica: alle scorse elezioni ha votato Movimento 5 Stelle, ma “non so se andrò a votare alle prossime elezioni”.

Gli anziani sono tra le categorie più colpite dall’ondata di rincari. Sono in difficoltà anche alcuni settori produttivi. “La vendita del pane si è dimezzata“, racconta Emilio Izzo. “Ieri sono arrivate le bollette: mi hanno confermato l’aumento del 40%”. Lo storico esponente sindacale spiega le proposte che saranno consegnate al prefetto Cappetta: “Bisogna ridurre l’Iva dal 7% al 22%, adeguare gli stipendi e le pensioni minime”. Sulla crisi energetica Izzo osserva: “Come si fanno a incrementare le fonti alternative? Il Molise ha già dato con una proliferazione degli impianti che serve a produrre solo il 2% dell’energia, ma l’80% degli impianti in Molise sono fermi”. Oppure l’aumento del costo del gas, ipotizza Izzo, è “la strada per riportare il nucleare?”.

“Alcuni anziani mi hanno confessato che la sera non accendono il riscaldamento per risparmiare”, incalza Di Paolo. “Perchè la piazza è deserta? Perchè con la pandemia non siamo più abituati alla socializzazione” ma “non ci si può lamentare solo sui social, la lamentela deve trasformarsi in protesta. Le proteste del resto hanno consentito la conquista dei diritti civili”.