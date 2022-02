Bocce, a Frosolone il Trofeo Felice Ruscitto va a Giuliano Iapaolo

Una gara di bocce per ricordare il macchiagodenese Felice Ruscitto, sportivo a tuttotondo, amico di tutti, conosciuto nel mondo del calcio, prima come portiere, poi come allenatore e, in questa veste, come persona in grado di avvicinare tanti giovani allo sport, che da qualche anno si era appassionato allo sport delle bocce. Organizzatore, insieme agli amici di Macchiagodena, del torneo estivo nel proprio paese, da diversi anni, con le società bocciofile ABC Castelpetroso e Frosolonese era diventato un atleta della disciplina sportiva boccistica.

A Frosolone, dunque, è andata in scena una gara regionale serale, specialità Individuale, che ha visto ai nastri di partenza 64 atleti, portacolori di società molisane, abruzzesi, laziali, campane e romagnole.

A vincere l’atleta di casa della Frosolonese, Giuliano Iapaolo, che in finale ha sconfitto, nel derby societario, Pompilio Carosella. Terza posizione per Stefano Calabrese della Riccionese Riccione, quarta piazza per Walter Mazzucco della società I Fiori Isola del Liri.

A vincere il proprio raggruppamento eliminatorio, raggiungendo le fasi finali della kermesse anche Massimino De Tollis, Fabiano Iapaolo e Settimio Di Carlo, tutti portacolori della società organizzatrice Frosolonese.

Il direttore di gara è stato Luigi Colavecchia, arbitro dell’AIAB Molise; l’arbitro di campo, invece, Clemente Di Bartolomeo. Alle premiazioni presenti, oltre al presidente della Frosolonese, Pasquale Mangione; il sindaco di Macchiagodena, Felice Ciccone; l’assessore al Comune di Macchiagodena, Luciana Ruscitto; il vice-sindaco di Frosolone e consigliere provinciale di Isernia, Nicolino Di Biase; il consigliere uscente della FIB Molise, Mario Perrella; e il sub-commissario della FIB Molise, Giuseppe Formato, con quest’ultimo anche speaker e presentatore del pomeriggio delle finali.

Valerio Pinelli, Alberto Pinelli, Dino Paoliello e Nicola Perrella, insieme con la Bocciofila Frosolonese e con Cama di Pisano Annunziata, Tercos srl, Rem Autoricambi e NDR Massetti, hanno supportato la gara che ha avuto un risvolto non solo sportivo, ma nel ricordo di chi, dello sport quale veicolo per allontanare i giovani dalle cattive tentazioni, ne aveva fatto una ragione di vita.

“È stata una settimana di sport a Frosolone – ha affermato il presidente della Bocciofila Frosolonese, Pasquale Mangione – Ringrazio gli amici di Macchiagodena che hanno fortemente voluto questa manifestazione in ricordo di una persona che avevo conosciuto negli anni ‘90 come portiere del Frosolone, all’epoca della mia presidenza del locale club calcistico, per poi condividere questa nostra passione per lo sport delle bocce. Gli amici di Felice Ruscitto, da tempo, avevano manifestato questa loro volontà di ricordarlo con una gara di bocce e la Bocciofila Frosolonese è stata lieta di supportare questa iniziativa”.