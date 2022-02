Dal pastificio La Molisana di Campobasso confermano tutti i timori e le preoccupazioni già espressi ieri per il blocco produttivo, che al momento è ancora una ipotesi. Il lavoro nello stabilimento va avanti con l’incognita di quello che accadrà nelle prossime ore in relazione alla protesta degli autotrasportatori anche molisani che stanno presidiando alcune arterie strategiche per le rotte dei trasporti nell’ambito della protesta contro il caro carburante e in generale i fortissimi rincari che rincarano sulla categoria dei camionisti.

Al momento si viaggia, sebbene con maggiore difficoltà, e nel rispetto della legge i blocchi stradali consentono a chi non sta protestando di passare, sia in entrata che in uscita dalle fabbriche molisane, La Molisana compresa. Non si sta facendo un’azione di ostracismo, ma la protesta comincia ad allargarsi a macchia d’olio e non è chiaro quali le conseguenze dell’azione nelle prossime ore.

“Non escludiamo di dover fermare la produzione qualora si verificheranno condizioni proibitive per la distribuzione e i trasporti”, dice Flavio Ferro, direttore operativo del pastificio La Molisana di Campobasso, che rifornisce l’intero territorio nazionale e 120 Paesi del mercato estero. Questa mattina si registrano blocchi di autotrasportatori tra la Statale 16, al confine con la Puglia, e alle porte del capoluogo di regione. Si tratta di presidi che stanno garantendo, secondo quanto si apprende, il passaggio dei mezzi pesanti carichi di merce in entrata e uscita dall’azienda che produce pasta.

Un blocco di tir in protesta contro il caro carburante anche alle porte di Campobasso, all’altezza di san Giovannello. “La situazione – dice ancora Flavio Ferro – è in evoluzione e se dovessero aggravarsi le condizioni relative ai trasporti prenderemo la decisione di fermare la produzione”.

La famiglia Ferro fa sapere di condividere pienamente le motivazioni delle categorie vessate dal caro carburante ed all’aumento esponenziale dei costi a tutti i livelli.