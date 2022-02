Il Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Termoli ha sorpreso quattro pescatori sportivi nelle acque davanti all’Isola di San Domino alle Tremiti con circa 4.000 ricci di mare.

L’intervento della motovedetta della polizia del mare ha consentito di bloccare i pescatori di frodo che si sono beccati una multa salata oltre al sequestro dell’attrezzatura e del pescato che è stato immediatamente rigettato in mare in quanto i ricci erano ancora vivi.

L’operazione delle Fiamme Gialle segue quella condotta la scorsa settimana che ha impedito la vendita in frode di circa 3 quintali di ricci di mare visto che la raccolta è consentita per legge per un massimo di 50 esemplari al giorno.

“La salvaguardia dell’area marina protetta delle Isole Tremiti – si legge in una nota del Roan di Termoli -, rientra in quelle attività poste in essere dalla Guardia di Finanza allo scopo di prevenire e reprimere le condotte che deturpano le bellezze dei fondali marini, contrastare il mercato illecito delle specie protette nonché, non da ultimo, tutelare la salute pubblica”.