VI Domenica del Tempo Ordinario – Anno C

Beati voi poveri, guai a voi ricchi (Lc 6,17.20-26).

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».

Il senso delle Beatitudini come Luca ce le presenta, sta nel capire chi sono i destinatari sia delle beatitudini che dei guai. Potrebbero sembrare due gruppi diversi ma in realtà sembrano essere le stesse persone che si possono trovare in condizioni differenti magari in tempi differenti. E’ interessante che Gesù nel pronunciare il discorso delle beatitudini guarda ai suoi discepoli, come a dire che è proprio nella comunità cristiana che si possono trovare i destinatari delle beatitudini ma si possono infiltrare anche i destinatari dei guai. Le parole di Gesù non sono innanzitutto una disamina dei problemi e delle ingiustizie del mondo su cui fare un’analisi (sarebbe in questa prospettiva un filosofo dei massimi sistemi). Gesù è molto concreto e guarda alle piccole comunità ben rappresentate poi negli Atti degli Apostoli (scritti sempre da Luca) dove accanto a un Barnaba che vende i suoi terreni per farne parte ai bisogni della comunità, ci sono Anania e Saffira (come nuovi Adamo ed Eva ad indicare il vero peccato della chiesa, cioè l’avidità di denaro) che trattengono per sé in modo ingannevole parte del ricavato, ma ostentando di fare bella figura davanti agli apostoli, un po’ come certi datori di lavoro che fanno opere di beneficenza ma non trattano con giustizia i propri dipendenti. Il messaggio in sintesi è questo: noi possiamo essere i poveri ma noi possiamo essere anche i ricchi, non importa se abbiamo grandi quantità di denaro, ma lo siamo nella misura in cui pensiamo a noi invece che allargare il cuore verso chi ci chiede un sostegno. E purtroppo pochi tra i cristiani possono essere considerati esenti da questo pericolo. La prospettiva di Gesù però non è il giudizio, ma l’avvertimento a chi non apre il cuore (guai nella bibbia è un lamento, come a dire: povero te): vivrà una vita ingannevole. Il commento più autentico alle beatitudini-guai di Luca si trova ancora una volta negli Atti, dove Paolo cita un detto di Gesù non riportato nei vangeli: “C’è più gioia nel dare che nel ricevere”.

Don Michele Tartaglia