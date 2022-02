C’è anche la candidatura di Agnone per il bando sui borghi relativo ai finanziamenti del Pnrr.

Il Comune guidato dal sindaco Daniele Saia parteciperà alla discussa Linea A dell’asse Attrattività dei borghi per il quale sono state stanziate risorse complessive pari a 1 miliardo di euro scatenando non poche perplessità. Quasi la metà di questi soldi (420 mln di euro) sarà investito nella linea A che finanzia 21 progetti ed in particolare attribuisce a un solo progetto pilota, proposto da ciascuna Regione, fino a 20 milioni di euro.

Secondo quanto ha spiegato qualche giorno fa Il Fatto Quotidiano “manca una definizione precisa di cosa sia borgo e metà dei soldi vengono distribuiti a discrezione delle Regioni” col rischio di creare una forte disparità come già ventilato da Anci e Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani.

Polemiche in corso che sembrano non intaccare minimamente le convinzioni dell’amministrazione dell’alto Molise che metterà al centro del suo piano di azione la frazione di Villacanale. Questa piccola comunità agnonese che è parzialmente sganciata dal centro urbano potrebbe ripopolarsi e diventare dunque attrattiva sotto l’aspetto culturale, artistico, sociale ed economico recuperando quel rapporto tra mondo urbano e mondo rurale.

“Il progetto – come spiegano dal Municipio altomolisano – intende recuperare almeno 65 unità abitative nell’ottica di generare una nuova residenzialità. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso il coinvolgimento di giovani artisti provenienti da tutto il mondo in quanto, nello specifico, gli interventi sul territorio riguarderanno laboratori sull’arte, sull’enogastronomia, sull’artigianato e sulle produzioni tipiche avvalendosi di una forte partecipazione delle conoscenze delle imprese locali.

Il progetto, inoltre, prevede la realizzazione di due centri di ricerche che potranno avvalersi del coinvolgimento di istituzioni quali l’Università degli Studi del Molise e la fondazione Symbola, relativamente all’ambito di ricerca sulle aree interne dell’Appennino, e della collaborazione di altre istituzioni per tutto quello che concerne l’attivazione di una scuola sulla pastorizia. Completano gli interventi delle creazioni di land art relative alla valorizzazione del paesaggio”.

Per realizzare questo ambizioso progetto si è già riunito il 6 febbraio scorso un tavolo di partenariato unitario in cui sono stati sottoscritti protocolli con oltre 40 portatori di interesse di zona. Una banca locale si è già fatta avanti per facilitare l’accesso al credito delle Pmi e favorire le sinergie tra politiche del credito e iniziative per lo sviluppo.

“Il progetto di risposta relativo al bando sull’attrattività dei borghi ha permesso al Comune di Agnone di sviluppare una strategia di lavoro coordinata e d’insieme con gli attori del territorio – ha commentato il sindaco, Daniele Saia -. Infatti, la sinergia tra imprese locali ed ente comunale, manifestatasi attraverso i protocolli d’intesa, ha rappresentato un chiaro e forte segnale di quanto la volontà del paese sia quella di muovere verso un futuro rigenerativo, sostenibile e consapevole delle potenzialità del territorio”.

Adesso bisognerà capire se e in quale misura la commissione prenderà in considerazione questo tipo di progetto.