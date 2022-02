Azione si candida a svolgere un ruolo decisivo nella politica nazionale e molisana: nel 2023 ci sono le Politiche, in Molise si vota anche per rinnovare il Consiglio regionale. Il partito nato solo due anni fa delinea il perimetro delle alleanze per dare vita a un governo riformista ed europeista.

Si è svolto al Palazzo dei Congressi a Roma con oltre mille persone il primo congresso nazionale. In platea c’era anche una nutrita delegazione dal Molise. Oltre ai delegati nazionali Greta Giannini e William Sergio, erano presenti anche il neo Segretario Regionale del Molise Luigi Valente e i due segretari Provinciali Scinocca e Castiello. Sono intervenute varie personalità della politica italiana dal Ministro Speranza a Emma Bonino, da Antonio Tajani a Enrico Letta, Rosato, Toti ed in collegamento il sottosegretario Giorgetti. Particolarmente apprezzato l’intervento di Carlo Cottarelli.

Foto 2 di 2



Carlo Calenda è stato eletto per acclamazione, tra gli applausi della platea, segretario nazionale e Matteo Richetti Presidente di Azione. “Pronti a dialogare con tutti, tranne che con il Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia“, la rotta tracciata dall’ex ministro.

Insomma, un vero successo di partecipazione in presenza e di organizzazione per un partito nato solo nel 2019. “Partecipare ad un Congresso che sancisce la nascita strutturata di un partito è sempre un momento speciale ed una bella emozione”, ha commentato il Segretario Valente. “Oggi è un grande giorno; un bell’esercizio di democrazia per tornare ad una politica fatta sul serio e con passione, perché come dice il nostro slogan la politica non è rumore, ma Azione”, ha concluso il sindaco di Vinchiaturo.

Azione si è ormai strutturato come partito aprendosi al dialogo con tutte le forze riformiste ed europeiste ed è pronto a svolgere un ruolo importante anche nella politica molisana