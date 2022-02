Stava raggiungendo l’ospedale Vietri di Larino, dove presta servizio come infermiere, ma è stato fermato per sempre. Probabilmente un malore quello costato la vita a un 33enne originario di Cerro al Volturno e residente a Termoli che questa mattina intorno alle 6 e 30 ha perso la vita mentre guidava la sua Lancia Delta per iniziare il turno in ospedale.

Il giovane. N.M., stava percorrendo Viale Giulio Cesare quando, all’altezza del bar Casablanca, ha probabilmente avuto un malore, come ipotizzano gli stessi soccorritori e le forze dell’ordine intervenuti. Ha perso il controllo del veicolo che è uscito dalla sede stradale andando a impattare contro un’auto parcheggiata lì vicino. I passanti hanno chiamato i soccorsi, sconvolti dalla scena. Un cittadino ha spento il motore della Lancia che era rimasta accesa per evitare conseguenze e pericoli, mentre sono arrivati i soccorritori del 118 con il medico che ha constatato il decesso.

I Carabinieri della compagnia di Larino hanno svolto gli accertamenti e ricostruito la dinamica, informando il magistrato di turno della procura della Repubblica di Larino che potrebbe disporre l’esame autoptico sulla salma, trasferita in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’ipotesi del malore improvviso è la più accreditata, ma le indagini sono ancora in corso.