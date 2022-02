Arredamento industriale per cambiare stile alla tua casa

Gli arredi dallo stile industrial permettono di cambiare l’interior design in modo molto ricercato, ottenendo un impatto visivo senza precedenti. Le decorazioni ispirate a questo stile ti permettono di curare il design senza intervenire sull’architettura o sui rivestimenti senza quindi dover avviare opere di ristrutturazione. Se quello che hai in mente è un semplice restyling dell’ambiente, opta per arredi, complementi, accessori industrial che vanno scelti secondo le indicazioni di questa guida.

I materiali industrial

La chiave di questo stile sta nello scegliere e selezionare con attenzione degli arredi realizzati in ferro e cromature. Sono, infatti, i metalli non preziosi la cifra di questo stile. Ferro nero opaco, profili sottili, vetro smerigliato, mobili in tondino sono gli elementi su cui devi focalizzare l’attenzione. Per questo motivo, gli oggetti realizzati con la tecnica della saldatura sono perfetti da inserire durante il tuo restyling degli ambienti domestici.

Un altro materiale che la fa da padrone negli interni industrial è il cemento. Sebbene una volta fosse riservato alle strutture, oggi si ritrova spesso nelle proposte industrial dei piani della cucina fino alle trame dei tessili. Il grigio è una bella nuance che da sempre viene inclusa nelle palette dagli interior designer perché neutro applicabile a tanti altri colori. È disponibile sia nelle tonalità più fredde sia con note più calde. In questo modo puoi affiancare altri toni che diano l’accento agli elementi dell’arredo. Infatti, puoi usare anche il verde o il rosso. Anche la resina è un materiale adatto per pareti, pavimenti e soffitti.

Le forme da prediligere

Le forme geometriche rigorose ed essenziali permettono di raggiungere il tuo obiettivo. Questo succede perché le forme sono prese in prestito dagli elementi chiaramente industriali. Infatti, basti pensare alle tubature avvista perfetti per comporre strutture. Prova a ripensare, esempio, alla parete attrezzata in soggiorno: puoi trasformarla dando una forte caratterizzazione industriale. Una scaffalatura tubolare in metallo può essere inserita anche in altri ambienti come la cucina o la zona dell’ingresso. E che ne dici del bagno? Anche questo ambiente di casa può esser rivoluzionato grazie all’arrivo dell’estetica industriale.

Gli arredi da scegliere

Il mix di forme diverse è il segreto per ottenere un ambiente confortevole e curato. Allora non disegnare poltrone e sedute retrò in pelle used. Sono da preferire quelle con un chiaro design che si rifà agli anni 60. Affianca delle sedie imbottite con telaio metallico da ufficio che magri hai trovato al mercantino dell’usato. Gli arredi e complementi della prima metà del 900 oggi sono ricercatissimi proprio perché permettono di creare un ambiente dai tocchi industriali.

No dimenticare di curare i punti luce. Le lampade a stelo devono diventare un pinto focale dell’ambiente; ancora una volta, scegli quelle da ufficio. Si tratta di pezzi essenziali e pratici. Hanno lunghi steli orientabili e paralumi semplicissimi. Le proposte di design per le lampade risolvono ogni tuo problema di stile, ti basta puntare su forme essenziali, decorazioni minime e materiali metallici.