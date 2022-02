Anche lo stadio sale di categoria: in arrivo i primi 1600 seggiolini rossoblù

Lo stadio di Campobasso continuerà a cambiare, non radicalmente (almeno per ora) ma il salto di categoria lo sta facendo anche la struttura di contrada Selvapiana, adeguandosi a tutte le prescrizioni necessarie per sostenere campionati superiori. Come quello della serie C… e chissà (oltre).

Lasciando un velo di scaramanzia rispetto ai progressi della squadra che ogni molisano si augura (e non soltanto per il calcio ma per un indotto che il calcio sarebbe in grado di muovere e smuovere sotto il profilo economico), c’è da dire che i lavori inerenti il progetto di restyling della struttura calcistica del capoluogo stanno andando avanti (sono stati approvati con delibera di giunta comunale il 24 giugno 2021) e anche rapidamente.

Con determina del Comune di Campobasso è stato adesso approvato e ratificato anche l’acquisto dei primi 1600 seggiolini rossoblù.

L’offerta migliore è stata individuata in quella giunta da parte della “Sport & impianti Gioca Giò” con sede legale in Contrada Colle delle Api a Campobasso. Dunque la ditta della zona industriale del capoluogo si occuperà della fornitura e posa in opera delle 1600 sedute con polipropilene copolimero colorato di prima scelta ed ignifugo, secondo le disposizioni Fifa/Uefa e omologate Fiba, come indicati negli elaborati progettuali dei “Lavori di riqualificazione del NuovoStadioRomagnoli”, per l’importo di 40.805,01 euro (comprensivi di 805,01 euro quali oneri per la sicurezza), oltre l’Iva del 10 per cento di 5.080,50 euro per un totale complessivo quindi di 44.885,51 euro.