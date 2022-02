Il centro Amazon di San Salvo sarà aperto dopo l’estate 2022 ma le selezioni per i lavoratori che si occuperanno di logistica e magazzinaggio non sono ancora aperte, e chi assicura una chiamata grazie a fantomatici corsi di specializzazione sta prendendo in giro le persone.

Lo afferma, in un video pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune, la sindaca di San Salvo Tiziana Magnacca. “Sono stata contattata personalmente dai vertici aziendali di Amazon Italia e ho avuto un incontro con il responsabile delle risorse umane e con colui che sarà il responsabile dello stabilimento di San Salvo” ha detto la sindaca.

Lo stabilimento sarà consegnato dalla società che lo sta realizzando entro il mese di maggio ma sarà operativo più o meno dopo agosto. Magnacca ha poi specificato di essere stata autorizzata da Amazon a fare chiarezza rispetto a quanto sta avvenendo.

“Molti ragazzi mi hanno riferito che vengono contattati da soggetti del tutto estranei ad Amazon e vengono invitati a fornire il curriculum e a seguire dei corsi di perfezionamento in logistica e in magazzinaggio. Sappiate che vi stanno rubando i soldi o prendendo in giro. É molto grave che qualcuno si approfitti di ragazzi disoccupati inducendoli a pagare per dei corsi e a creare illusioni di una chiamata certa”.

Infatti se le selezioni per ingegneri e manager è stata aperta già diverse settimane fa tramite il sito internet ufficiale di Amazon per quanto riguarda la logistica e il magazzinaggio non c’è ancora una procedura.

“Per la scelta delle varie mansioni – ha affermato la sindaca – Amazon sta scegliendo le agenzie di lavoro interinali che provvederanno a selezionare i dipendenti. Questa selezione si concluderà entro marzo e comunicheremo quali sono le agenzie interinali scelte. Sarà tutto molto trasparente”.

Soltanto all’interno del centro di distribuzione in fase di costruzione alla zona industriale sansalvese dovrebbero essere 1000 i posti di lavoro e molti altri potrebbero essere creati dall’indotto.

Magnacca ha inoltre riferito che appena possibile terrà un incontro con gli altri sindaci del territorio e ha concluso con un auspicio. “Confidiamo che vengano assunte più persone possibili del nostro territorio e siano stabilizzate quanto prima“.