“Nonostante lo sciopero del 28 gennaio, nemmeno questo mese l’Asrem ha adempiuto al pagamento dello straordinario covid“. Il sindacato Nursind rompe gli indugi e decide di inviare all’Asrem una nota di diffida a difesa degli infermieri che sono stati impiegati nell’emergenza sanitaria provocata dal covid. Il personale ha sopperito con grande sacrificio alla carenza di organico da tempo denunciato negli ospedali molisani dove, secondo l’organizzazione sindacale, manca tra il 20 e il 30% degli infermieri. Oltre al danno, arriva ora la beffa: ci sono nuovi ritardi nell’erogazione del compenso a favore di quelli che abbiamo definito ‘angeli’ nel periodo più duro dell’epidemia.

Il Nursind quindi scende in campo per tutelare gli infermieri molisani che dovrebbero ricevere l’indennizzo per il lavoro svolto durante la pandemia. “L’Asrem non ha erogato lo straordinario covid agli infermieri che hanno lavorato da gennaio a giugno 2021 nell’esecuzione dei tamponi molecolari e per la somministrazione delle vaccinazioni”. Quindi, insiste il sindacato con il segretario provinciale di Isernia Sonia Lepore, “a distanza di un anno tutto questo non è accettabile e il sindacato Nursind non ci sta. Trasmetteremo una nota di diffida e messa in mora dell’azienda per il mancato pagamento di quanti dovuto”.

Fra l’altro circa un mese fa sempre il Nursind aveva proclamato una giornata di sciopero proprio per manifestare i malumori degli infermieri. Quel giorno – era il 28 gennaio – gli ‘angeli’ avevano lavorato con il lutto al braccio in segno di protesta.