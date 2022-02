Dopo dieci anni ha riaperto le porte l’ambulatorio di Nutrizione Clinica all’ospedale Cardarelli di Campobasso, presidio che è il punto di riferimento della sanità molisana. Una buona notizia per chi soffre di patologie connesse all’alimentazione, ma anche un segnale in controtendenza rispetto al più generale quadro di tagli alla sanità pubblica e in un contesto di generale sofferenza di tanti reparti nei nosocomi regionali. Il servizio di Nutrizione artificiale clinica e domiciliare dell’Asrem era stato soppresso – da quanto si apprende e come più volte avvenuto negli ospedali pubblici – perchè mancava il personale: è stato chiuso nel 2012, nonostante fosse un’eccellenza della sanità regionale. Eppure, per oltre 20 anni, il servizio è stato il punto di riferimento per la Nutrizione Clinica della nostra regione, in quanto Centro regionale di riferimento per la Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD).

Per fortuna da una settimana l’ambulatorio è stato ripristinato e allestito al piano terra del Cardarelli, negli ambienti dedicati all’inizio della campagna vaccinale anti-Covid alle prime iniezioni. L’ingresso è accanto agli sportelli del Centro prenotazioni (Cup) dell’ospedale.

Ovviamente è stato costituito il nuovo staff sanitario che si occupa, con professionalità e competenza, di curare i pazienti che soffrono di malattie relative alla nutrizione. A disposizione degli utenti, dunque, personale che vanta un’esperienza pluriennale nel campo della nutrizione. E’ composto da tre medici specialisti: i dottori Di Biase (Direttore Responsabile), Capria , Chelucci; una dietista (la dottoressa Martino); tre infermieri (D’Alessio, D’Agnillo, Vindigni). Una ‘squadra’ che consentirà ai molisani di avere a disposizione un servizio affidabile e di qualità garantendo un approccio integrale e completo per una serie di patologie connesse con l’alimentazione, come le malattie metaboliche, neoplastiche, cardiovascolari, neurologiche, ma anche bulimia o anoressia.

Oltre agli utenti che si recano nell’ambulatorio del Cardarelli, ci sono decine di persone che vengono seguite a domicilio. Inoltre, accanto all’assistenza e della gestione domiciliare della Nutrizione artificiale su tutto il territorio regionale, il servizio ha ampliato la propria attività a tutti coloro che necessitano di un intervento dietetico-nutrizionale personalizzato per patologie e/o condizioni fisiopatologiche specifiche. E questa è una delle novità più importanti relative alla riattivazione dell’ambulatorio.

Oppure, più semplicemente, ci si può recare in ambulatorio per seguire un programma di educazione nutrizionale. Per usufruire delle prestazioni sanitarie offerte dall’ambulatorio di Nutrizione Clinica dell’ospedale Cardarelli, è necessario prenotare una visita in tutti gli sportelli CUP-PASS della regione. Basta quindi l’impegnativa del medico di famiglia.