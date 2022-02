Alla guida senza patente o ubriachi, 3 ragazzi nei guai. Uno aveva 2 coltelli

Tre ragazzi sono finiti nei guai dopo gli ultimi controlli dell’Arma per contrastare quelle che vengono definite le ‘stragi del sabato sera’. I carabinieri stanno vagliando eventuali responsabilità di natura penale nei confronti di un giovane trovato con due coltelli nell’abitacolo dell’auto. I militari se ne sono accorti quando hanno fermato il conducente della vettura, extracomunitario, che aveva appena effettuato una manovra repentina proprio dopo aver visto la pattuglia. È accaduto a Guardiaregia sabato sera. Stando a quanto si apprende, l’automobilista, che aveva un regolare permesso di soggiorno, agli uomini dell’Arma ha dichiarato di aver dimenticato la patente a casa. In realtà, come accertato dai carabinieri, non aveva mai conseguito il documento di guida. Ecco perchè è scattato l’immediato fermo del veicolo affidato ad un familiare giunto sul posto. Inoltre i carabinieri stanno valutando altri elementi e perchè il giovane straniero aveva nascosto due coltelli con lama a punta di oltre 20 centimetri nell’abitacolo.

Un altro giovanissimo è stato fermato in una strada periferica del comune di San Massimo: guidava un’autovettura di grossa cilindrata presa in prestito. Anche lui non aveva la patente. “Mi sto esercitando nella guida”, avrebbe detto ai militari dell’Aliquota radiomobile. Non è servito: è scattato il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi con il ritiro della carta di circolazione e una sanzione di 5.100 euro.

Infine stava tornando a casa ma era ubriaco il conducente della macchina fermato dai Carabinieri nelle prime ore di venerdì scorso in territorio di Vinchiaturo. La gazzella dell’aliquota radiomobile hai capito che qualcosa non andava perché il veicolo guidato dal giovane sulla provinciale 53 aveva un andatura a zig zag. L’esame del palloncino ha evidenziato un tasso alcolemico nel sangue di 1,19 e 1,21 g/l. Al ragazzo è stata ritirata la patente.

“In totale – feriscono dal Comando di Bojano guidato dal capitano Pica – sono stati effettuati tra venerdì e sabato 377 controlli su strada: 186 hanno riguardato veicoli. Controllate anche 486 persone. L’attenzione del Comando di via Croce non si è mai abbassata sul problema delle stragi del sabato sera, come dimostra l’ultimo incidente avvenuto sulla statale 17 e che ha coinvolto giovani alla guida di quattro veicoli. Per questo i controlli iniziano nei locali in prima serata e proseguono sulle strade più trafficate. Attività che non è disgiunta dal contrasto ai reati predatori e in particolar modo quelli che hanno come obiettivo abitazioni private in zone isolate”. Quindi, l’appello dell’Arma: “Necessaria lla sinergia con i cittadini e le tempestive segnalazioni al numero 112”.