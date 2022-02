Vedere quelle ruspe pronte ad abbattersi su un edificio caro ad almeno tre generazioni di studenti un piccolo colpo al cuore lo provoca. Via Scardocchia, Campobasso. Una mattinata soleggiata, operai in azione per buttare giù l’abbandonato – da anni – Liceo Scientifico che ai tempi d’oro accoglieva anche 1500 studenti. Già, quel vecchio caro ‘A. Romita’ che è stato chiuso da alcuni anni perché insicuro, inagibile, non più utilizzabile come scuola.

Dunque, verrà abbattuto per costruire un altro edificio. Sempre scolastico. Ma niente ‘revival’, lo Scientifico ha ormai la sua sede in via Facchinetti, lo decise l’ex sindaco Gino Di Bartolomeo. Nello stesso posto verrà su la nuova sede del Liceo ‘Galanti’, attualmente ospitato in via Trieste dove per decenni sono state formate le future maestre (il Magistrale, ndr). Ma che sicuramente non fornisce adeguate garanzia di sicurezza rispetto a eventuali terremoti.

Finalmente, dice la maggior parte di chi guarda verso quell’edificio scolorito e usurato dal tempo. Ma nel cuore di chi ha vissuto cinque (o più) anni in quella scuola un pizzico di malinconia affiora eccome. La mente torna ai giorni da studente, alle lezioni in quelle aule gigantesche o piccoline, alle ricreazioni, alle prime merendine acquistate nelle macchinette.

E ancora, le prime sigarette nei bagni con urla dei bidelli annesse, la tensione dei compiti in classe, le figure dei professori che scorrono come un film in bianco e nero, il rumore delle sedie e dei banchi. Le partite di calcio nel cortile, l’occupazione, l’autogestione… Un mondo intero che si riapre, riaffiora e fa venire un po’ di magone. Ma del resto, se non si utilizzava più per cause di forza maggiore, giusto così.

L’intervento di demolizione del vecchio liceo Scientifico e di realizzazione di un nuovo edificio scolastico è stato avviato dall’allora presidente della Provincia Antonio Battista e portato avanti dall’attuale primo inquilino di Palazzo Magno, Francesco Roberti. Nello specifico, dalla vendita della Prefettura e della Caserma dei Carabinieri la Provincia (ente competente sull’istituto e che nel 2017 ha presentato il progetto) ha ricavato 3 milioni. Altri 3 sono fondi del governo.

Ad aggiudicarsi l’appalto per la costruzione del primo lotto è stata l’impresa Scarnata: la data prevista per l’ultimazione dei lavori è il 14 aprile del 2023. Dunque, nel giro di un anno abbondante l’opera dovrebbe essere completata.