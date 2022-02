Era stato accusato per non aver custodito a dovere i cani della sua azienda che avrebbero aggredito, provocandogli serie lesioni, un avventore. Ma i magistrati hanno assolto l’uomo, un termolese.

Si è tenuto infatti davanti al Tribunale di Larino il processo a carico del titolare di una impresa meccanica e di autoricambi accusato di aver provocato gravi lesioni a un malcapitato avventore, per non aver custodito i cani da guardia della sua azienda che avrebbero poi aggredito il denunciante “tentando di sbranarlo e provocandogli lesioni alla testa e agli arti”, ponendolo perciò in pericolo di vita.

Il noto imprenditore, per il quale la Pubblica Accusa aveva chiesto una condanna esemplare alla pena della reclusione, è stato però assolto dal Tribunale frentano, per non aver commesso il fatto.

La difesa, affidata all’avvocato Roberto d’Aloisio, penalista termolese, ha infatti dimostrato che i cani di proprietà dell’imputato erano, in realtà, degli inoffensivi cani da caccia, opportunamente custoditi e accuditi, e che dunque l’aggressione è avvenuta, con tutta probabilità, ad opera di cani randagi e vaganti, animali che dovrebbero essere controllati e curati dalle pubbliche autorità preposte, come la legge impone, e che invece troppo spesso vengono abbandonati al loro destino e possono perciò diventare aggressivi.

A seguito della assoluzione con formula piena, sempre l’Avvocato d’Aloisio, ha annunciato che ricorrerà al fine di ottenere anche il ristoro delle spese sostenute dal proprio assistito per affrontare il giudizio.