Nemmeno l’anticipo di tre ore dal fischio d’inizio della gara è servito: la neve ferma Campobasso e Turris, scese in campo alle 14.30 e non alle 17.30 proprio in vista delle avverse condizioni meteo. Previsioni poi confermate e che condizionano questa 29esima giornata del campionato di Lega Pro. Ad Avellino la gara con il Catania viene rinviata: sul Partenio-Lombardi è in atto una bufera di neve. I fiocchi iniziano ad imbiancare in tarda mattinata anche il capoluogo molisano, ma si gioca comunque. Diversi centimetri di coltre bianca coprono il terreno di gioco di contrada Selvapiana, la temperatura è vicina allo zero. Tutto ciò non scoraggia i tifosi: una decina di essi raggiunge Selvapiana per seguire il match. Nella Curva Sud ci sono anche alcuni supporters dei corallini.

La cocente sconfitta col Monterosi (1-2) ha fatto ritornare Bontà e compagni, reduci dal brillante successo contro il Monopoli e l’impresa a Bari, con i piedi per terra. Per questo oggi i Lupi puntano al bottino pieno ma sono costretti subito ad inseguire: gli ospiti vanno in vantaggio dopo sei minuti con Leonetti. Le manovre sono lente, il pallone viene spinto a fatica dai piedi dei ventidue in campo.

Il Campobasso ha l’occasione per riacciuffare la Turris al 14’: assist di Bontà per Merkaj, la conclusione è alta. Ma il gol dell’1-1 è rinviato di poco: al 26’ l’arbitro concede un rigore dopo aver ravvisato un fallo di mano di Varutti. Questa volta sul dischetto si presenta Liguori che è implacabile.

La gara per i locali si complica alla mezz’ora quando mister Cudini viene espulso per proteste dopo aver beccato la doppia ammonizione.

I rossoblù continuano a premere sull’acceleratore e devono mordersi le mani per due occasioni gettate alle ortiche: al 34’ Rossetti ispira, Pace crossa, Merkaj non insacca di testa per un soffio. Un minuto dopo Bontà, solo davanti al portiere avversario, colpisce male. E la Turris fa male approfittando dell’ennesimo errore del pacchetto arretrato rossoblù, non a caso il più perforato del torneo: rinvio corto, Tascone conquista palla e trafigge Raccichini. Ospiti di nuovo avanti.

La neve intanto scende sempre più copiosa e sul terreno di gioco si accumulano diversi centimetri di neve. Prima dell’inizio del secondo tempo, l’arbitro e i due capitani effettuano le verifiche per capire se ci sono le condizioni per riprendere la partita. Gara sospesa. La Lega dovrà decidere quando far disputare il recupero. Si riprenderà dall’1-2 per la Turris.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO: Raccichini; Sbardella, Menna, Dalmazzi, Pace; Candellori, Persia, Bontà; Merkaj, Rossetti, Liguori.

ALL.: Mirko Cudini

TURRIS: Perina; Manzi, Di Nunzio, Zanoni; Nunziante, Tascone, Bordo, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti.

ALL.: Bruno Caneo

ARBITRO: Angelucci di Foligno

Assistenti: Torresan di Bassano del Grappa e Licari di Marsala. Quarto ufficiale Aldi di Lanciano.

MARCATORI: 7’ Leonetti (T), 27’ rig. Liguori (C), 38’ Tascone (T).

Note: espulso al 33’ mister Cudini per proteste. Ammoniti Varutti (T), mister Cudini (C). Presenti circa mille spettatori di cui una cinquantina da Torre del Greco. Partita sospesa al 45′ del primo tempo.

(Fotoservizio Giuseppe Terrigno)