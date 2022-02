A Larino classi in dad e positivi in aumento, nuovo screening nel fine settimana

Il sindaco di Larino, d’intesa con il dirigente scolastico e alla luce delle nuove norme in vigore sullo svolgimento delle lezioni scolastiche in presenza di casi di positività, ha deciso di promuovere per il prossimo weekend un nuovo screening gratuito rivolto a tutti gli studenti che frequentano le scuole nella cittadina, dalla materna al liceo.

Questo soprattutto perchè a Larino ci sono diverse le classi in regime di Dad, sia fra le scuole primarie che secondarie e inoltre, in controtendenza rispetto alla maggioranza dei comuni molisani, il numero dei positivi è in crescita. “Negli ultimi due giorni – dice il sindaco Pino Puchetti – si sono registrati 39 nuovi casi e al momento il numero di cittadini positivi è di 182. I contagio è molto diffuso tra i giovani ma non solo: ci sono anche casi di infezioni su persone adulte che non sono state a contatto con i minori”. Nel fine settimana del 12 e 13 febbraio sarà messa in campo dunque una nuova iniziativa di monitoraggio sulla popolazione studentesca tramite tamponi antigenici.