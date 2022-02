A immagine del Padre: la misericordia

di don Mario Colavita

Il salmi riempiono il vuoto dell’uomo e danno la forza all’anima di elevarsi a Dio. Attraverso il salterio l’anima si fa bella e le parole d’amore riempiono l’uomo di Dio.

Non finiremo mai di imparare da Dio l’amore. Tutte le nostre parole sono sempre inadeguate a dire chi è Dio.

Il volto di Dio è modellato sulla misericordia, il perdono e l’amore. Nei salmi queste dimensioni vengono cantate e pregate al punto da farne una poesia/preghiera. È il caso del salmo 103 che oggi leggiamo nella liturgia, un salmo di benedizione, canto di amore e di perdono.

Ancora oggi gli ebrei cantano e pregano questo salmo con trasporto. Il Talmud, riferendosi al salmo dice: «Con amore eterno hai amato la casa d’Israele, tuo popolo, ci hai insegnato la torah, i precetti, gli statuti e le costituzioni. Perciò, Signore Dio nostro, concedi che quando ci corichiamo e quando ci alziamo, meditiamo sui precetti della tua volontà e fa’ che ci rallegriamo e gioiamo in eterno nelle parole dell’insegnamento della tua torah, dei tuoi statuti e precetti. Perché essi sono la nostra vita… Il tuo amore non allontanare da noi in eterno. Benedetto tu, Signore, colui che ama il suo popolo Israele».

Per capire le parole di Gesù dovremo immergerci in quel grande universo dell’amore di Dio per il popolo d’Israele.

Dio Padre è paziente, generoso, ma una caratteristica l’Antico Testamento mette in rilievo: la misericordia. Il salmo 135 mette in bocca all’orante un ritornello nel quale dopo aver esaltato Dio dice: “eterna è la sua misericordia!”.

L’amore del nemico è “usato” come esempio, come argomento, come “misura limite” che aiuta a far comprendere qual è la specificità dell’amore che si è rivelato in Gesù e che ora deve manifestarsi nella vita dei suoi discepoli e di coloro che aderiscono alla sua Parola.

È come se Gesù, attraverso questo comando, volesse descrivere la meta della vita cristiana, che sarà anche la meta della sua stessa vita: amare fino alla fine!

Per capire Gesù e il suo messaggio bisogna far propria questa proposta centrale per il vangelo: «siate misericordiosi come il Padre vostro è» (Lc 6,36).

Chi sono i nemici? Nel vangelo i nemici sono: sono coloro che odiano, maledicono, calunniano; riprendendo le beatitudini i nemici sono coloro che mostrano ostilità nei confronti della comunità o del credente. La conclusione all’amore al nemico per Gesù è la regola d’oro: “E come volete che gli uomini facciano a voi, cos. anche voi fate a loro” (Lc 6,31) purtroppo noi credenti facciamo difficoltà a capirla e a viverla.

A ben vedere il vangelo di Luca ci propone la novità del messaggio di Gesù, è una novità assoluta. Nella cultura romana, in quella greca, in quella semitica non troviamo nulla di simile. La novità è quel di più, quell’andare oltre che gli uomini e le donne non hanno mai sognato o desiderato. Amare chi ci calunnia, ci odia o di maledice non è da tutti, sulla strada della comprensione nuova e diversa dell’amore che Gesù ci vuole portare, partendo dal desiderio innato nell’uomo quello di diventare Dio. Gesù ce lo propone nell’imitazione del Padre: diventate misericordiosi, come il Padre!