9 febbraio – Salgono a 6 i ricoveri in Intensiva. 430 contagi e 780 guariti

Ieri in Molise 528 contagi e 1.385 guarigioni. In ospedale 1 decesso, 5 ricoveri e 1 dimissione

bollettino del 9.02.2022

1 DECESSO, 1 RICOVERO E 2 DIMISSIONI. +1 IN RIANIMAZIONE

Si registra anche oggi una vittima in ospedale nei reparti Covid: una donna di 86 anni di Isernia è spirata nel reparto di Malattie Infettive. Una persona di Bojano invece, assistita in reparto, è stata dimessa così come un paziente di Campobasso che si trovava nel reparto per Anziani Fragili. In quest’ultimo però si è registrato un nuovo ingresso, relativo a una persona del capoluogo. Purtroppo il bollettino dà conto anche di un nuovo ingresso in Terapia Intensiva: per un degente di Venafro, in precedenza assistito in Infettive, è stato disposto il trasferimento in Rianimazione a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni cliniche. Al momento dunque sono 6 i posti letto occupati nella Intensiva Covid, 28 quelli nella sub-intensiva (Malattie Infettive) cui si aggiungono 14 degenti ricoverati nell’area Anziano Fragile.

Le cosiddette soglie critiche sono state ampiamente superate: al momento la Terapia intensiva è occupata al 15.38% mentre l’area medica al 23.86%.

430 CONTAGI MA QUASI 800 GUARITI

Le nuove diagnosi di positività sono oggi 430. Si tratta di un numero assoluto ancora alto, compensato però dall’alto numero di guariti, oggi 789. Gli attualmente positivi scendono dunque ancora, ora a 7.377. A Campobasso per 66 nuovi casi ci sono 81 guariti, a Isernia per 30 contagi ci sono 3 guarigioni mentre a Termoli a fronte di 56 nuovi contagiati ci sono 44 guariti.

I CONTAGI NELLE TRE CITTÀ MAGGIORI DEL MOLISE DAL 1 FEBBRAIO

Nel grafico sono riportati i contagi giornalieri di Campobasso, Termoli, Isernia e dell’intera regione dal 1 febbraio ad oggi. Come si può notare la progressione non è ancora in discesa, ma appare piuttosto stabile in tutte le realtà considerate.

I GUARITI DAL 1 AL 9 FEBBRAIO IN TOTALE E NELLE 3 CITTÀ

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia rilevati 81.367 nuovi contagi per un tasso di positività stabile all’11.1%. I decessi sono stati 384 (ieri 415). In calo le degenze: i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -405 (ieri -338) e quelli occupati in terapia intensiva sono -26 (ieri -47).