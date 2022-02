80 pasti caldi a settimana da McDonald’s e Banco Alimentare alla Mensa degli Angeli

L’obiettivo è donare 80 pasti caldi a settimana alla mensa Casa degli Angeli Papa Francesco di Campobasso. Il ristorante McDonald’s di Colle della Api rilancia la seconda edizione di ‘Sempre aperti a donare’, iniziativa di beneficenza in favore dei bisognosi promossa in sinergia con il Banco Alimentare Abruzzo. Si tratta di un impegno in favore dei poveri per garantire loro il diritto alla nutrizione, messa a punto da McDonald’s, da Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald’s e dal Banco Alimentare.

Obiettivo dichiarato, dicono gli organizzatori, è “aiutare i più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza come quella affrontata lo scorso anno durante il lockdown a causa della pandemia, emergenza che non cessa per chi vive situazioni difficili e stati di indigenza”. La Fondazione rilancia l’obiettivo di 150 mila pasti donati in 150 comuni italiani entro la fine di marzo 2022.

In Molise sarà lo stesso ristorante McDonald’s a occuparsi di preparare i pasti, ritirarli e distribuirli alla Mensa degli Angeli intitolata a Papa Francesco e convenzionata col banco Alimentare Abruzzo, dove trovano riparo persone senza dimora e famiglie indigenti.