8 febbraio – Muore un’anziana, i ricoveri arrivano a 50 ma positivi sotto gli 8mila. Esercito disponibile per nuovi vaccini a domicilio

Ieri in Molise 4 decessi, 4 ricoveri e 2 ingressi in Terapia Intensiva con 1 dimesso. Inoltre 340 contagi e 683 guarigioni.

ANCORA UNA VITTIMA IN OSPEDALE

Anche oggi purtroppo il Molise registra una vittima in ospedale col covid-19. Si tratta di una donna 90enne di Isernia che era ricoverata nel reparto di Malattie infettive e che allunga così la lista di decessi delle ultime settimane, arrivata a 575 dall’inizio della pandemia.

5 INGRESSI E 1 DIMISSIONE AL CARDARELLI

Ancora in risalita il numero dei posti letto occupati da persone affette da covid all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Oggi si registrano 5 nuovi ingressi, dei quali 3 in malattie infettive (2 da Bojano e 1 da Isernia), e 2 nel reparto Anziano fragile, rispettivamente da Termoli a Trivento. In compenso ha lasciato il reparto Anziano fragile covid una persona di Campomarino. Diventano quindi 50 i ricoverati covid in Molise, suddivisi in 5 pazienti in Terapia intensiva, 31 in Malattie infettive e 14 in Anziano fragile.

IL BOLLETTINO DELL’8 FEBBRAIO 2022

OLTRE 1.300 GUARIGIONI

Brusco calo degli attualmente positivi nella nostra regione ma il merito va soprattutto all’altissimo numero di guarigioni che sono state 1.385 nelle ultime 24 ore. Resta notevole invece il conteggio dei nuovi contagi, oggi 528 da suddividere in 446 da tamponi antigeni e 82 da tamponi molecolari (tasso del 6,2% sul totale di 1.324 tamponi molecolari processati). Gli attualmente positivi scendono a 7.737 in regione.

TOMA INCONTRA GENERALE ESERCITO PER VACCINAZIONI DOMICILIARI

Nella mattinata di oggi il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha incontrato il generale di Brigata, Saverio Pirro, diretto collaboratore del generale Francesco Paolo Figliuolo nella Struttura commissariale dell’emergenza Covid.

“Breve, ma cordiale e proficuo il colloquio – si legge in una nota della Regione -. L’alto ufficiale ha assicurato la più ampia disponibilità del Ministero della Difesa e del Comando operativo di vertice interforze per le vaccinazioni domiciliari. Nel ringraziarlo, il governatore ha ribadito il clima di ottima collaborazione instauratosi tra Regione Molise e Difesa nella gestione della campagna vaccinale”.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi si contano 47 persone in meno nei reparti di terapia intensiva e 338 pazienti in meno nei reparti ordinari covid. I decessi delle ultime 24 ore sono stati 415 mentre i nuovi casi di positività 101.864 su 999.095 tamponi per un tasso del 10,2%.