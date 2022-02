Da stanotte i vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche di un uomo di Matrice scomparso nella zona di Montorio nei Frentani. Squadre del Comando di Campobasso e Santa Croce di Magliano sono al lavoro da ore e le ricerche sono estese anche nel comune di Ururi.

Dalle prime verifiche, avviate dalla Polizia di Stato, e grazie alla triangolazione della cella telefonica agganciata dal cellulare in possesso del disperso, l’area individuata pare essere appunto nel comprensorio tra i comuni di Ururi e Montorio dei Frentani.

Si sta cercando uomo, di 78 anni, nativo di Matrice di cui dalla tarda serata di ieri 9 febbraio non si hanno più tracce. Quel che è noto è che l’uomo si è allontanato dalla sua abitazione con la propria auto e poi, probabilmente, avrebbe perso l’orientamento.

Sono attesi rinforzi anche da Bari e L’Aquila e sul posto è giunto in mattinata un elicottero del XI reparto volo della Polizia di Pescara per la ricognizione aerea sul luogo dove l’ultima volta è stata agganciata la cellula telefonica. Alle operazioni partecipano anche gli uomini del soccorso alpino e speleologico.

Le ricerche sono partite nella notte e vedono coinvolte anche unità cinofile, in azione dalle prime luci dell’alba. Sul posto c’è una Unità di Comando Locale dei Vigili del Fuoco per la gestione e il coordinamento di tutte le forze in campo. Oltre all’elicottero è previsto l’impiego di ulteriori unità SAPR (Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per facilitare l’individuazione dell’uomo.

Seguono aggiornamenti