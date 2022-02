Erano pronti dal 2015 ma sono stati consegnati solo oggi. Dopo 7 anni termina l’odissea degli alloggi popolari di Colle Macchiuzzo, ora a disposizione dei legittimi beneficiari.

La storia del ‘Palazzo blu’ di via delle Viole, alla periferia di Termoli non lontano dall’ospedale San Timoteo, ha vissuto oggi una tappa fondamentale, probabilmente conclusiva. Nel cantiere era prima accaduta una tragedia, nel giugno 2012, quando un operaio di 51 anni era caduto da un’altezza di oltre sei metri perdendo la vita. Una morte bianca sulla quale venne aperta un’indagine con conseguente sequestro del cantiere e ritardo nell’ultimazione dei lavori.

Quando tutto sembrava concluso, nel 2015, è emerso un altro grave problema. L’impossibilità di realizzare gli allacci idrici e fognari a causa del sovraccarico del depuratore ha portato a uno slittamento dopo l’altro nella consegna degli alloggi.

Poi è stato necessario realizzare una nuova graduatoria dei beneficiari, a causa dei troppi anni trascorsi, e soltanto oggi si è arrivati alla parola fine.

“Sono state consegnate in mattinata nella sala consiliare del Comune di Termoli, ai diretti interessati, le chiavi dei dodici alloggi di edilizia popolare che l’Istituto Autonomo di Case Popolari di Campobasso ha ultimato nel quartiere di Colle Macchiuzzo tra Via del Giglio e Via delle Viole” fa sapere il Comune di Termoli.

“Alla consegna hanno presenziato il commissario straordinario dello Iacp Nicola Travaglini, il personale dell’Istituto Autonomo di Case Popolari per l’espletamento delle pratiche, il Sindaco di Termoli Francesco Roberti e l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola.

Dal momento dell’insediamento, il primo cittadino e l’amministrazione comunale si sono subito messi al lavoro, di concerto con lo Iacp, per risolvere le problematiche che da tempo interessavano lo stabile di Via del Giglio e Via delle Viole. Il Comune di Termoli già dal 2019 ha cercato di accelerare gli interventi di consegna della palazzina dello Iacp”.

Il Comune aggiunge che “da quanto riferito dal commissario straordinario Nicola Travaglini e dal Sindaco Francesco Roberti ci dovrebbe essere un prossimo bando regionale che prevede fondi per dieci milioni di euro per la realizzazione di nuove abitazioni di edilizia popolare. L’emergenza abitativa è sempre più stringente e grazie alla sinergia tra i due enti si lavorerà in prospettiva proprio per poter intercettare nuove opportunità che portino alla realizzazione di nuove abitazioni”.

Intanto, nonostante la consegna, solo tre delle famiglie beneficiarie hanno già preso possesso dei rispettivi appartamenti. Il problema è che ogni famiglia dovrà stipulare un proprio contratto per l’energia elettrica prima di poter usufruire del servizio. Probabile quindi che tutti gli altri beneficiari provvedano nei prossimi giorni.