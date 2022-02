Ieri in Molise 366 contagi e 228 guarigioni. In Infettive 1 decesso e 2 ricoveri

bollettino del 6.02.2022

IN OSPEDALE 1 VITTIMA E 5 RICOVERI

Non ce l’ha fatta una donna di 87 anni di Isernia ricoverata in Infettive, e si tratta della 14° vittima positiva al virus di questa settimana, che ne ha registrate dunque molte ma in particolare di età avanzata.

Inoltre oggi si registrano 5 nuovi ingressi al Cardarelli nei reparti Covid, in particolare 4 in Malattie Infettive e 1 in Anziano Fragile Covid. Ricoverati pazienti di Campobasso, Agnone, Isernia, Montecilfone e Pietracupa. Salgono dunque a 48 i degenti: 30, la maggior parte, sono in Infettive; 15 sono nel reparto per anziani e solo 3 sono in Terapia Intensiva.

214 NUOVE DIAGNOSI E 43 GUARIGIONI

Il contagio invece mostra da tempo segni di frenata: oggi sono 214 i nuovi casi, di cui 47 da tamponi molecolari (ne sono stati processati 586) e 167 da test antigenici. Numeri a due cifre a Campobasso, Isernia, Termoli e poi ancora a Bojano, Larino e Venafro. Le guarigioni certificate nelle ultime 24 ore sono invece 43, di cui 28 nella sola Bojano. Gli attualmente positivi in regione ammontano a 8.942. Di questi poco meno dello 0.54% ha bisogno di cure ospedaliere.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi 7 febbraio in Italia sono stati registrati 77.029 casi di contagio, per un tasso di positività sostanzialmente stabile all’11.2%. I decessi odierni sono 229 (ieri 375). Per quanto riguarda le degenze le terapie intensive sono +20 (ieri -29) mentre i ricoveri ordinari sono -117 (ieri -385).

CONTAGI NELLE PROVINCE: ISERNIA IN DISCESA E CAMPOBASSO IN DEBOLE CRESCITA

La curva dei contagi sta scendendo in circa 2/3 delle province italiane e solo in alcuni casi si rileva una situazione di stasi o di crescita debole o frenata. Ovunque, però, i valori dell’incidenza sono ancora elevati. Nel caso dei due capoluoghi molisani, la situazione è di discesa, dopo aver oltrepassato il picco, per Isernia mentre Campobasso, dopo una fase di discesa dopo il picco, è ora in debole crescita.

È quanto indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani (riportate oggi dell’Ansa), dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Ecco di seguito l’incidenza negli ultimi sette giorni (numero di casi ogni 100.000 abitanti) nelle province italiane:

Oltre 2.000: Ferrara (2.480), Bolzano (2.423), Macerata (2.368), Forlì-Cesena (2.310), Ascoli Piceno (2.270), Fermo (2.191), Pordenone (2.085), Rimini (2.076), Gorizia (2.075), Vicenza (2.059), Ancona (2.020), Ravenna (2.016);

Fra 1.500 e 2.000: Livorno (1.963), Verona (1.910), Bologna (1.907), Pesaro e Urbino (1.889), Treviso (1.871), Padova (1.857), Belluno (1.840), Trieste (1.815), Venezia (1.806), Reggio Emilia (1.791), Udine (17.85), Savona (1.778), Ragusa (1.729), Prato (1.722), Trento (1.709), Lucca (1.697), Grosseto (1.686), Imperia (1.679), Pisa (1.670), Firenze (1.669), Parma (1.646), Genova (1.646), Rovigo (1.644), Latina (1.637), Modena (1.631), Pistoia (1.618), Matera (1.610), Biella (1.595), Arezzo (1.589), L’Aquila (1.571), Siracusa (1.541), Chieti (1.538), Teramo (1.530), Lecce (1.526), Pescara (1.520), Torino (1.502);

Fra 1.000 e 1.500: Caltanissetta (1.487), Mantova (1.483), Rieti (1.455), Roma (1.444), Salerno (1.433), Napoli (1.423), La Spezia (1.420), Viterbo (1.414), Perugia (1.376), Siena (1.374), Piacenza (1.367), Frosinone (1.360), Messina (1.335), Vercelli (1.291), Terni (1.280), Potenza (1.276), Brescia (1.260), Caserta (1.253), Foggia (1.245), Massa Carrara (1.228), Cremona (1.227), Bari (1.222), Asti (1.201), Barletta-Andria-Trani (1.193), Vibo Valentia (1.193), Brindisi (1.192), Cuneo (1.157), Pavia (1.151), Aosta (1.148), Crotone (1.145), Como (1.117), Verbano-Cusio-Ossola (1.114), Taranto (1.113), Alessandria (1.108), Novara (1.076), Varese (1.072), Monza e della Brianza (1.027), Catania (1.021), Lodi (1.020), Nuoro (1.013), Campobasso (1.005);

Fra 500 e 1.000: Milano (996), Reggio Calabria (976), Isernia (966), Bergamo (957), Benevento (952), Agrigento (914), Palermo (911), Sondrio (893), Avellino (832), Trapani (804), Cagliari (776), Lecco (771), Enna (753), Sud Sardegna (669), Catanzaro (612), Oristano (557), Sassari (554);

Meno di 500: Cosenza (165).

NUOVE REGOLE PER DAD, QUARANTENA E AUTOSORVEGLIANZA

Da domani al via le nuove regole sulla gestione dei casi positivi (o dei contatti di positivi) a scuola. Il Ministero della Salute ha diramato peraltro una nuova circolare per l’aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti

(ad alto rischio) di casi di infezione da Sars-Cov-2. Circolare Autosorveglianza e quarantene

Le misure per chi non è vaccinato, non ha completato il ciclo primario o non ha fatto la terza dose

Per i soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (come chi ha fatto la sola prima dose) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e per i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da Sars-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.

Se durante il periodo di quarantena si manifestano però sintomi riconducibili a una possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Le misure per chi ha la terza dose o ha completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni o è guarito entro 120 giorni o è guarito dopo il completamento del ciclo primario

Discorso diverso per gli altri. Per i contatti stretti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da Sars-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario, non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.