Ieri in Molise 2 decessi, 5 ricoveri e 2 dimissioni. 406 contagi e 1.186 guarigioni

UN DECESSO IN MALATTIE INFETTIVE

Il bollettino odierno dell’Azienda Sanitaria regionale del Molise sull’emergenza coronavirus riporta del decesso di una donna di 91 anni di Castelpetroso che era ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli Campobasso. Sono 569 le vittime del virus nella nostra regione dall’inizio della pandemia.

DUE NUOVI INGRESSI IN OSPEDALE

Salgono a 44 le persone ricoverate in ospedale col covid. Oggi hanno fatto il loro ingresso in Malattie infettive due pazienti, sono di Campobasso e San Martino in Pensilis. Adesso quindi ci sono 3 persone ricoverate in Terapia intensiva, 27 in Malattie infettive e 14 e nel reparto Anziano fragile covid. Fra i 44 ricoverati, 17 non risultano vaccinati, due hanno fatto una sola dose di vaccino, nove hanno avuto due dosi o il preparato monodose e infine 16 persone sono trivaccinate.

IL BOLLETTINO DEL 5 FEBBRAIO

366 CONTAGI E 228 GUARIGIONI

Leggero aumento oggi degli attualmente positivi per effetto di 366 contagi e 228 guarigioni. I nuovi positivi sono emersi in 64 casi da test molecolari e in 302 da test antigenici. In totale i tamponi molecolari sono stati 1.225 e il tasso di positività è del 5,2%. Gli attualmente positivi salgono quindi a 8.772 e in percentuale lo 0,5% dei contagiati è in ospedale.

I DATI NAZIONALI

Resta alto il numero di vittime giornaliere in Italia: oggi 375. Scende l’occupazione delle Terapie intensive (-17) e dei reparti ordinari Covid (-324). I contagi registrati sono 93.157 su 846.480 tamponi (tasso dell’11%).