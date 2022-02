Arriva il Villaggio di Carnevale a Termoli. Balli di gruppo, musica, coriandoli, risate e stelle filanti. Il Carnevale 2022 promette di accontentare tutti grazie al villaggio globale che sarà allestito a Piazza Vittorio Veneto proprio in occasione delle giornate dedicate alla festa più pazza dell’anno.

Oggi 18 febbraio “Con tutte le precauzioni del caso e mantenendo ancora ben in mente le regole dettate dal periodo che stiamo vivendo – scrivono dal Comune di Termoli -, l’amministrazione comunale e l’assessorato allo Sport, Cultura e Turismo hanno organizzato ‘Il Villaggio di Carnevale’ che avrà tra i suoi maggiori protagonisti le associazioni di danza e musica che operano sul territorio e che ogni volta si mettono subito a disposizione per arricchire tutti gli eventi che vengono programmati”.

Ad illustrare il Cartellone del Carnevale termolese in Sala consiliare erano presenti l’assessore allo Sport, Cultura e Turismo Michele Barile e tutti i rappresentanti delle associazioni che saranno presenti in piazza per allietare adulti e bambini. Ci saranno anche Mago Peppe, Mago Checco e Mago Tony che con le loro gag promettono anche questa volta di non deludere nessuno.

“Per ovvi motivi mancheranno i carri allegorici, ma sarà presente il divertimento globale con musica e balli”.

Si parte il 26 febbraio prossimo alle ore 10,30 in piazza con “Giochi d’un tempo” a cura dell’associazione “Wild Life School” e con Mago Peppe, Mago Checco, Mago Tony e Marco D’Angelo. Alle ore 15,30 sarà invece la volta con “Il Tesoro del Borgo” con i pirati Peppe e Checco.

Il 27 febbraio invece alle ore 10,30 “Tutti in piazza” con Mago Checco e Cocò, alle ore 17 “Carnevale da s…ballo” con Mago Checco e Mago Peppe che intervalleranno le esibizioni con le scuole di ballo.

Il 28 febbraio alle ore 17 “Sorridere sempre” Carnival Party, un pomeriggio all’insegna del divertimento con i volontari maestri del sorriso.

Gran finale l’1 marzo dalle ore 10,30 con la “Sfilata in mascher…ina”, sfilata in maschera e sfilata delle “mascherine anti-covid” con Mago Checco e Mago Peppe.

Nel suo intervento l’assessore Michele Barile ha ringraziato la struttura comunale che si è prodigata per allestire un cartellone di tutto rispetto sottolineando l’imprescindibile presenza delle associazioni senza le quali non sarebbe stato possibile organizzare l’evento. Ringraziamenti sono andati anche a Mago Peppe, Mago Checco, Mago Tony, Marco D’angelo, FlyZone, Asd New Free Dance, Emozioni Latine, Peter Pan, Pro Loco, Amip, Federazione Italiana Organizzatori Eventi e ArteDanza.