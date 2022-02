Ieri in Molise 372 contagi e 928 guarigioni; al Cardarelli 1 ricovero, 2 dimissioni e 1 trasferimento in Rianimazione; 1 decesso alla Rsa di Venafro

DECEDUTI DUE DEGENTI DEL REPARTO ANZIANO FRAGILE COVID

Un 85enne di Termoli e un 80enne di Venafro hanno perso la vita nelle ultime ore nel reparto Anziano fragile dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Il numero dei decessi dall’inizio della pandemia si allunga quindi a quota 568 nella nostra regione.

IL BOLLETTINO DEL 4 FEBBRAIO

43 PAZIENTI COL VIRUS AL CARDARELLI

Leggero incremento dei ricoveri per effetto di 2 ingressi nel reparto Anziano fragile (da Campobasso e Isernia) e altri 3 in Malattie infettive (da Larino, Campobasso e Isernia). Hanno lasciato l’ospedale (reparto Infettive) invece 2 pazienti: sono di Campobasso e Campodipietra. Attualmente risultano assistiti al Cardarelli con covid 43 pazienti, dei quali 3 in terapia intensiva, 26 in malattie infettive e 14 nel reparto anziano fragile covid.

POSITIVI SOTTO QUOTA 9MILA

Brusca discesa degli attualmente positivi in Molise grazie ai 1.186 guariti (di cui 165 ad Isernia e 100 a Campobasso) comunicati oggi dall’azienda sanitaria regionale del Molise. Una cifra quasi tre volte superiore (così come ieri) rispetto a quella dei nuovi contagi che sono stati 406, suddivisi in 352 da tamponi antigenici e 54 da tamponi molecolari. Per questi ultimi il tasso di positività è del 4,85% sul totale di 1.113 tamponi processati. Gli attualmente positivi scendono quindi sotto quota 9mila e si attestano a 8.635.

IL MONITORAGGIO: CURVA IN NETTA DISCESA. CALANO TUTTI GLI INDICATORI

Buone notizie dal consueto monitoraggio dell’Iss e del Ministero della Salute. L’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti passa da 1823 (settimana 21-27 gennaio) a 1262 (settimana 28 gennaio-3 febbraio). In lieve calo anche l’indice di trasmissibilità sui casi sintomatici, l’Rt, che si conferma sotto la soglia epidemia e passa da 0.97 a 0.93.

Scendono i tassi di occupazione dei posti letto nei reparti Covid: quello in terapia intensiva è al 14,8% (rilevazione giornaliera al 3 febbraio) vs il 16,7% (rilevazione giornaliera al 27 gennaio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è invece più alto ma anche questo in decremento perchè al 29,5% (rilevazione giornaliera al 3 febbraio) vs il 30,4% (rilevazione giornaliera al 27 gennaio). Ad oggi in Molise le percentuali sono rispettivamente al 7,7% (con 3 posti occupati in Intensiva) e al 22% in area medica. Dunque sono entrambe sotto la media nazionale.

I dati delle Marche, in controtendenza, preludono a un passaggio in zona arancione (da gialla).

I DATI NAZIONALI DI OGGI

In discesa l’occupazione dei posti letto in Italia: -17 in Terapia Intensiva e -324 nei reparti ordinari ma ancora molto alto il numero di morti: 433. Sotto quota 100mila i nuovi positivi, sono stati 99.522 su 884.893 tamponi (tasso dell’11,2%).