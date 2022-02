Dolore e sconcerto per la morte di Nereo Mancini, classe ’88, deceduto questa mattina all’alba mentre stava raggiungendo l’ospedale Vietri di Larino per cominciare il turno di lavoro. Una morte che ha addolorato la comunità molisana e suscitato reazioni di cordoglio e incredulità addolorata fra quanti lo conoscevano e ne apprezzavano l’indole e l’attaccamento al lavoro. Fra loro l’Ordine degli Infermieri.

“Oggi la comunità infermieristica molisana perde il giovane e brillante collega Nereo Mancini, originario di Cerro al Volturno in forza presso l’Ospedale “G. Vietri” di Larino. Di lui ricordiamo la grande professionalità e la passione con la quale svolgeva il suo lavoro”: è il commento della presidente dell’Ordine delle Professioni Infemieristiche di Campobasso-Isernia Mariacristina Magnocavallo, che in una nota esprime cordoglio si stringe attorno alla famiglia della vittima a nome del Consiglio Direttivo dell’Opi Campobasso e Isernia, del collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione d’Albo e degli iscritti.

Il dramma, improvviso e inatteso, è avvenuto in Viale Giulio Cesare a Larino intorno alle 6,30 di oggi. Secondo le prime verifiche delle forze dell’ordine, intervenute con i carabinieri, e i risultati dell’ispezione cadaverica dei soccorritori, il 33enne sarebbe morto per un infarto mentre era guida della sua Lancia Delta, a poche centinaia di metri dall’ospedale dove lavorava.

Intanto il sindaco di Cerro al Volturno Remo Di Ianni ha disposto il lutto cittadino per il giorno dei funerali che non sono stati ancora fissati. Questo il messaggio sulla pagina Facebook del Comune nel quale era cresciuto il 33enne.

“Notizie come quella che questa mattina ha così duramente colpito la nostra Comunità, sono quelle che mai nessuno di noi vorrebbe dover ricevere. La morte inattesa quanto prematura di Nereo è un duro colpo per tutti noi, che se da un lato ci fa sperimentare la fugacità della vita e la nostra impotenza di fronte al suo mistero, dall’altro fa nascere in noi domande di senso che gettano nello sconforto.

Si dice che spesso, di fronte ad accadimenti di questa portata il silenzio sia la scelta migliore e, forse, è proprio così… mancano le parole, mancano parole capaci di dare risposta ad un dramma così profondo.

Ai genitori e alla famiglia tutta il Cordoglio la vicinanza più fraterna mia, di tutta l’Amministrazione e di tutta la Comunità.

Per onorare Nereo, la sua vitalità e la sua forte passione per la vita è dichiarato per il giorno delle esequie una giornata di Lutto cittadino”.