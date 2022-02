Ieri in Molise 401 contagi e 465 guarigioni; in ospedale 2 decessi, 5 ricoveri e 3 dimissioni

bollettino del 3 febbraio

UN DECESSO NELLA RSA DI VENAFRO

Nella Rsa di Venafro una donna di 77 anni, positiva al Sars-Cov-2, è deceduta. Ancora un decesso classificato come ‘Covid’ dunque, dopo i 2 di ieri e gli altri che si sono succeduti in questa settimana.

CARDARELLI, BILANCIO IN CALO MA +1 IN RIANIMAZIONE

Una persona di Cerro al Volturno è stata ricoverata nel reparto Anziano Fragile ma 2 degenti assistiti in Malattie Infettive sono stati dimessi perchè clinicamente guariti: si tratta di persone di Campobasso e Montenero Val Cocchiara. Il bilancio dunque segna – rispetto a ieri – un -1 di pazienti Covid al Cardarelli (complessivamente 42) ma c’è una brutta notizia relativa al trasferimento di un paziente di Isernia dal reparto ordinario a quello di Terapia Intensiva, dove ad oggi sono 3 i pazienti intubati.

BOOM DI GUARITI, MAI COSì TANTI. POSITIVI IN NETTO CALO

928 le guarigioni riportate dall’Asrem nel bollettino odierno: è un vero record e comporta il forte calo degli attualmente positivi in regione. Contestualmente ci sono 372 nuovi casi accertati (65 da molecolare e tutti gli altri da antigenico) ma il gran numero di persone negativizzate dopo aver contratto il Sars-Cov-2 è quasi il triplo. I positivi in Molise scendono dunque a 9.417 (solo due giorni fa avevano superato le 10mila unità).

Il numero maggiore di contagi si registra a Campobasso (75) e poi a Termoli (57). Ma nel capoluogo sono ben 145 i guariti e nella cittadina adriatica sono in numero pari a quello delle nuove positività.

ANTIVIRALE DELLA PFIZER, DA DOMANI PRIMA CONSEGNA ALLE REGIONI

“Inizierà domani la distribuzione alle Regioni e alle Province autonome dei primi 11.200 trattamenti completi dell’antivirale Paxlovid, nell’ambito del contratto finalizzato lo scorso 27 gennaio dalla Struttura commissariale con la casa farmaceutica Pfizer, d’intesa con il Ministero della Salute. Il contratto – spiegano dalla Regione Molise – prevede la fornitura di complessivi 600 mila trattamenti completi nel corso del 2022, i quali verranno progressivamente distribuiti alle Regioni – non appena disponibili – secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell’AIFA”. Lo ha comunicato il commissario Figliuolo ai presidenti di Regione.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia rilevati 112.691 casi per un tasso di positività del 12.3%. Ancora in calo gli attualmente positivi, che sono circa 79.400 meno di 24 ore fa. Le vittime sono 414 (ieri 395) mentre sono in calo le degenze. Il saldo tra ieri e oggi nelle terapia intensive è di -67 mentre quello nei reparti di area medica è di -226.

EUROPA IN ROSSO SCURO MA LA ‘TREGUA’ È VICINA

Una mappa europea colorata di rosso scuro come non mai: è quella stilata, come di consueto ogni giovedì, dall’Ecdc, centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie. Il tutto nonostante da questa settimana ci sia una grande novità. A partire dal 1 febbraio, infatti, il Consiglio Europeo ha chiesto all’Ecdc di classificare gli Stati membri dell’UE secondo un indicatore basato sul tasso di notifica a 14 giorni ma ponderato con il dato sulle somministrazioni del vaccino anti Covid.

Che la rotta stia cambiando è, comunque, sempre più chiaro e confermato dei dati. E l’Oms Europa – tramite il direttore regionale Hans Kluge – conferma che la situazione del Covid nel vecchio Continente è in una sorta di “tregua che può preludere alla fine della pandemia”. E parla di un “contesto che non finora non abbiamo mai vissuto in questa pandemia” e che “ci lascia la possibilità per un lungo periodo di tranquillità e un livello molto più alto di difesa della popolazione contro ogni trasmissione”.