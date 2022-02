Ieri in Molise 140 contagi e 3 guarigioni. In ospedale 1 vittima, 3 ricoveri e 1 dimissione

bollettino del 28.02.2022

2 RICOVERI IN AREA MEDICA E NESSUNA DIMISSIONE

Si registrano nelle ultime 24 ore due nuovi ingressi in ospedale di pazienti positivi: nello specifico una persona di Campobasso è stata ricoverata nel reparto Anziano Fragile e una, sempre del capoluogo, è entrata in Malattie Infettive.

Oggi non c’è stata alcuna dimissione pertanto la situazione nei reparti Covid è questa: sono 14 i pazienti assistiti in Malattie Infettive, 13 quelli nel reparto anziani e solo 2 quelle intubate, e in condizioni più critiche, in Terapia Intensiva. Il totale è di 29 degenti.

231 CONTAGI MA 277 GUARIGIONI

Sono poco più di 6.530 i pazienti al momento alle prese con l’infezione da Sars-Cov-2. Nelle ultime 24 ore le nuove diagnosi di positività sono state 231 (la maggior parte a Campobasso e a seguire a Termoli e Venafro) ma ci sono state altresì 277 certificazione di guarigione (in particolare a Termoli e Campobasso).

TERAPIA INTENSIVA: PRENDONO SERVIZIO GIOVANI ANESTESISTI

Con un post pubblicato su facebook il direttore generale Oreste Florenzano esprime la sua soddisfazione nel vedere il reparto di Rianimazione “che prende forma procedura dopo procedura, medico dopo medico”. Il riferimento è ai giovani anestesisti assunti (in foto) dalla Asrem che hanno preso servizio all’ospedale di Campobasso. Nel formulare gli auguri al nuovo primario Romeo Flocco, vincitore di concorso, e ai nuovi medici, Florenzano ricorda di essere arrivato esattamente due anni fa in Molise, alla vigilia della emergenza covid, e lascia intendere che i medici neoassunti “saranno impiegati negli ospedali molisani” e verosimilmente – si spera – inviati anche al San Timoteo di Termoli, dove gli anestesisti sono rimasti soltanto in sei e dove infatti sono stati interrotti i tavoli operatori proprio per mancanza di personale. “Adesso – dice il dg Asrem – il reparto è strutturato, c’è il maestro che formerà gli allievi. Due anni fa mi sarebbe sembrato un miracolo avere così tanti dottori nel reparto chiave per la lotta al covid”.

4° DOSE PER IMMUNODEPRESSI: AL VIA PRENOTAZIONI IN MOLISE

LA MAPPA DEL CONTAGIO COMUNE PER COMUNE

6.580 gli attualmente positivi al Sars-Cov-2 in Molise come da rilevazione aggiornata a ieri 27 febbraio (mappa). Erano 7.205 sette giorni fa e per la quarta settimana consecutiva il numero è in discesa. Un mese fa il bilancio era invece vicino ai 10mila positivi. Ad oggi sono solo 2 dei complessivi 136 comuni della regione i centri Covid-free: uno è Campochiaro e l’altro è Castelverrino.

Il capoluogo e Termoli hanno ancora un numero di cittadini positivi superiore alle 1000 unità (rispettivamente 1063 e 1068). Segue Isernia con circa 540 positivi. Contagiati a 3 cifre anche in altri 10 centri (Venafro, Agnone, Campomarino, Cercemaggiore, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Riccia, San Martino, Vinchiaturo). Nel 90% circa dei campanili molisani dunque il dato è inferiore a 100.

IL REPORT MOLISANO DELLA SETTIMANA SCORSA

I DATI NAZIONALI DI OGGI

17.981 casi per un tasso di positività del 9.1%, 207 morti: sono questi i numeri italiani di oggi della pandemia. Continuano a diminuire sia i ricoveri di pazienti con sintomi nei reparti ordinari (-17) sia nelle terapie intensive (-49).