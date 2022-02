27 febbraio – Muore 78enne in Terapia Intensiva. Sono 27 i ricoverati su 6.580 positivi

Ieri in Molise 278 contagi e 9 guarigioni. In ospedale 2 ricoveri e 1 dimissione

bollettino del 27.02.2022

MUORE UN UOMO IN RIANIMAZIONE, SOLO 2 DEGENTI IN TERAPIA INTENSIVA

Non ce l’ha fatta l’uomo di Venafro di 78 anni ricoverato nella Terapia Intensiva Covid. Secondo il calcolo tenuto in questi lunghi due anni da Primonumero si tratta della 604esima vittima della pandemia in Molise.

Ora nella Rianimazione Covid ci sono soltanto 2 degenti. La maggior parte infatti dei ricoverati si trova nell’area medica, nei reparti dunque di sub-intensiva.

3 RICOVERI E 1 DIMISSIONE

Nelle ultime 24 ore sono stati 3 i nuovi ingressi in ospedale di pazienti positivi. Nel reparto Anziano Fragile sono state ricoverate persone di Termoli e Roccavivara e nel reparto di Malattie Infettive è entrata una nuova persona di Termoli. Contestualmente da quest’ultimo reparto è stato dimesso un paziente di Monteroduni.

Sono pertanto complessivamente 27 i ricoverati: 2 in Terapia Intensiva, 13 in Malattie Infettive e 12 nel reparto per anziani.

OGGI 140 CASI E SOLO 3 GUARITI

Sale di un centinaio di unità il numero di attualmente positivi in Molise perchè oggi si sono registrati 140 nuovi contagi e solo 3 guarigioni. Chiaramente essendo domenica il numero di tamponi (sia molecolari che antigenici) è più basso. I comuni col maggior numero di diagnosi Termoli (29), Campobasso (21) e Isernia (20).

Gli attualmente positivi in regione sono pertanto 6.580. Di questi solo lo 0.41% è ospedalizzato.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 30.629 casi di contagio, per un tasso di positività del 9.6%. I decessi sono stati 144 ma diminuiscono sia i ricoveri in area non critica (-235 rispetto a ieri), sia quelli in terapia intensiva (-30).