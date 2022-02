26 febbraio – Due ricoveri e una dimissione, 278 i nuovi contagi

Ieri in Molise 2 decessi, 4 ricoveri e 3 dimissioni, oltre a 280 contagi e 334 guarigioni.

Il bollettino di oggi 26 febbraio per l’emergenza covid in Molise fa registrare due nuovi ingressi in ospedale. Nel reparto anziano fragile è stata ricoverata una persona di Colle d’Anchise mentre in Malattia infettive una di Venafro, e in compenso ha lasciato lo stesso reparto un paziente di Termoli. Salgono a 26 quindi le persone ricoverate al Cardarelli con il covid-19.

Risale il numero delle persone attualmente positive in Molise per effetto di 278 nuovi contagi, che sommano le positività di 59 test molecolari a quelle di 219 antigenici. Per i test processati dall’Asrem il tasso di positività è del 6%. Sono state invece soltanto 9 le guarigioni quindi le persone contagiate dal virus in questo momento nella nostra regione e risultano essere 6.444.

Il Bollettino del 26 febbraio 2022

I DATI NAZIONALI

In Italia nettissima riduzione dei posti letto occupati nei reparti ordinari (-603) e ancora in discesa anche l’occupazione delle Terapie Intensive (-36) ma purtroppo ci sono stati ancora 210 morti. I nuovi contagi sono stati 38.375 con un tasso di positività pari al 8,8% su 434.077 tamponi processati.