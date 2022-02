25 febbraio – I ricoverati scendono a 25, positivi in calo. Il Molise non ha più dati da zona gialla

Ieri in Molise 234 contagi e 535 guarigioni. In Infettive 1 ricovero e 1 dimissione

bollettino del 25.02.2022

2 DECESSI, 4 RICOVERI E 3 DIMISSIONI

Nel bollettino del 25 febbraio viene riportato il decesso di due persone, ricoverate entrambe nel reparto Anziano Fragile del Cardarelli. Si tratta di una donna di 88 anni di Trivento e di un uomo di 89 anni di Guardialfiera.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 4 ingressi in ospedale: 1 in Anziano Fragile e 3 in Malattie Infettive. Nello specifico sono stati ricoverati pazienti positivi di Termoli (2), di Bagnoli del Trigno e di Monteroduni. Di contro ci sono state anche 3 dimissioni, tutte dal reparto di Malattie Infettive. Sono potuti tornare a casa due degenti di Campobasso e 1 di Campomarino.

Al momento in ospedale per Covid rimangono solo 25 ricoverati: 3 in Terapia Intensiva, 13 in Infettive e 9 nel reparto Anziani Fragili.

280 CASI MA 334 GUARIGIONI

Sono 280 le nuove diagnosi di positività al Sars-Cov-2 rilevate nelle ultime 24 ore ma sono di più, precisamente 334, le negativizzazioni dal virus. I nuovi contagi arrivano soprattutto da Campobasso (61) e a seguire da Termoli (38) mentre le guarigioni riguardano 56 cittadini di Termoli, 31 di Isernia, 29 di Venafro, solo per citare i numeri maggiori.

Gli attualmente positivi in Molise dunque scendono a 6.175. Di questi solo lo 0.4% (25 appunto) sono ospedalizzati.

I DATI DEL MONITORAGGIO IN ULTERIORE MIGLIORAMENTO

Prosegue la discesa dell’epidemia. Il monitoraggio settimanale di Iss e Ministero della Salute conferma: giù l’incidenza, l’Rt e i tassi di occupazione relativi a pazienti Covid negli ospedali.

L’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti scende a 552 (nel periodo 18-24 febbraio) dai 672 del periodo precedente (11-17 febbraio). L’Rt passa da 0.77 a 0.73, e si conferma dunque abbondantemente al di sotto della soglia critica. Per quanto riguarda gli ospedali, il tasso di occupazione nei reparti di area medica scende da 22.2% (rilevazione al 17 febbraio) a 18.5% (rilevazione al 24 febbraio) mentre quella nei reparti più critici di Terapia Intensiva passa da 10.5% a 8.4%, pertanto scende sotto il livello di guardia (10%). In Molise ad oggi le percentuali sono queste: 7.7% per quanto riguarda le Intensive e 15.9% per quanto riguarda le aree mediche. La regione ha dati migliori, dunque, rispetto alla media nazionale. E sono dati compatibili con le zone a minor rischio.

I colori delle regioni (che già oggi valgono solo su carta ma che dal 1 aprile, con la fine dello stato di emergenza, scompariranno) virano sempre più verso il bianco: sono ormai 13 i territori che hanno dati da zona bianca (Molise compreso) e 8 da zona gialla.

MOLISE ANCORA IN ZONA GIALLA

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha dato l’assenso allo schema di Ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che dispone la reiterazione, per ulteriori 15 giorni, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione, dell’applicazione delle misure relative alla “zona gialla” per il Molise.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia si sono registrati 40.948 casi di infezione, per un tasso di positività del 9.3% (ieri 9.5%). I decessi sono stati 193 mentre continua a calare la pressione sugli ospedali. Sono in totale 799 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 40 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.706, ovvero 419 in meno rispetto al giorno prima.