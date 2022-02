24 febbraio – Un ricovero e un dimesso, calano ancora i positivi

Rimangono stabili i ricoveri all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove nelle scorse ore si è registrato l’ingresso in malattie infettive di un paziente di Venafro e l’uscita dallo stesso reparto di una persona di Cantalupo nel Sannio.

Sono sempre 26 i pazienti con covid al Cardarelli, di cui 3 in terapia intensiva, 13 in malattie infettive e 10 nel reparto anziano fragile. Cala il numero delle persone attualmente positive in Molise, arrivate adesso a 6.231 per effetto di 234 contagi e 535 guarigioni.

I nuovi positivi sono emersi in 198 casi da tamponi antigenici e 36 da tamponi molecolari e per questi ultimi il tasso di positività su 702 test processati dall’Asrem è del 5,1%.

I DATI NAZIONALI

Scende il numero delle persone ricoverate in Italia con Covid. Si registra oggi -47 in terapia intensiva e -402 nei reparti ordinari. Le vittime sono state tuttavia 249. I nuovi contagi sono stati 46.169 su un totale di 484.530 tamponi processati per un tasso del 9,5%.