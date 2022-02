Ieri in Molise 260 contagi e 350 guarigioni. In ospedale 1 decesso, 3 ricoveri e 5 dimissioni

bollettino del 23.02.2022

MUORE UNA 81ENNE NEL REPARTO ANZIANI, 1 RICOVERO E 2 DIMISSIONI IN INFETTIVE

Anche oggi, come ieri, è deceduta una persona nel reparto Anziano Fragile. Si tratta di una donna di 81 anni del capoluogo. Nel reparto Covid di Malattie Infettive del Cardarelli c’è stato un nuovo ingresso, una persona di Gildone, a fronte però di due uscite dallo stesso reparto (pazienti di Campomarino e Santa Croce di Magliano)

I RICOVERATI SCENDONO A 26

Attualmente sono 26 (ieri 28, ieri l’altro 31) le persone positive ricoverate nei reparti Covid. Precisamente ci sono 3 persone in Terapia Intensiva, 13 in Malattie Infettive e 10 nel reparto Anziani. Di questi ricoverati, molti dei quali di età avanzata, 7 risultano non vaccinati, 3 sono vaccinati con sola prima dose, 3 hanno ricevuto la doppia dose di vaccino e infine 13 hanno anche la dose ‘booster’.

301 CONTAGI E 403 GUARIGIONI

Anche oggi le guarigioni superano numericamente le nuove diagnosi di infezione. 403 le prime (prevalentemente di Termoli, Venafro e Campobasso), 301 le seconde (prevalentemente dal capoluogo e da Termoli). Gli attualmente positivi pertanto scendono a 6.533.

DRAGHI SU STATO DI EMERGENZA E SUPER GREEN PASS

Lo stato di emergenza non sarà prorogato dopo il 31 marzo, quando scadrà, e si va verso la graduale abolizione della certificazione verde cosiddetta rafforzata. Lo ha annunciato il premier Mario Draghi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. “Il nostro obiettivo – ha affermato il presidente del Consiglio – è riaprire del tutto, al più presto”.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia si sono registrati 49.040 casi di infezione, per un tasso di positività del 10.2%. I decessi sono stati 252, mentre ieri erano stati 322. Buone notizie – ancora – dal fronte ospedaliero: i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono 549 meno di ieri mentre quelli in terapia intensiva sono 10 in meno rispetto al computo di 24 ore fa.