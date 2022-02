Ieri in Molise 268 contagi e 793 guarigioni, 2 ricoveri e 2 dimissioni

bollettino del 22.02.2022

1 DECESSO: NEL REPARTO ANZIANI MUORE UN 77ENNE

C’è una nuova vittima classificata come Covid perchè positiva al cirus e ricoverata nei reparti dedicati del Cardarelli: si tratta di un 77enne di Termoli, assistito nel reparto Anziano Fragile dove attualmente sono 11 i degenti.

3 RICOVERI E 5 DIMISSIONI, UNA DALLA TERAPIA INTENSIVA

Cala ancora il numero dei ricoverati nei reparti Covid. Oggi si sono registrati 3 ingressi ma altresì 5 uscite. In particolare sono stati ricoverati nell’Anziano Fragile persone di Cercemaggiore e Larino e nel reparto di Infettive un cittadino di Campobasso.

Fortunatamente però ci sono state 5 dimissioni, come detto, e una dal reparto più critico ovvero dalla Terapia Intensiva. Si tratta nello specifico di un paziente di Venafro. Altre dimissioni ospedaliere riguardano pazienti (di Campobasso e Isernia) che sono usciti dal reparto Anziani e pazienti (di Capracotta e Montecilfone) usciti da Malattie Infettive.

I numeri ora sono questi, e se così fossero stati giorni fa il Molise non sarebbe passato in zona gialla: in Terapia Intensiva ci sono solo 3 pazienti (il tasso dunque scende al 7.7%, sotto la soglia critica del 10%); in Malattie Infettive ci sono 14 degenti cui vanno sommati gli 11 del reparto Anziani (con questi 25 ricoveri il tasso in area medica scende al 14.2%, sotto la soglia critica del 15%). 28 i ricoveri complessivi, ovvero lo 0.42% degli attualmente positivi.

CALANO I POSITIVI: ANCHE OGGI PIÙ GUARIGIONI CHE CONTAGI

260 nuovi positivi ma anche 350 nuovi guariti. Continuano dunque a scendere gli attualmente positivi in Molise, ora scesi a 6.588. Da rilevare come delle nuove diagnosi ben 69 arrivino da Termoli. Cifre minori si registrano invece oggi a Campobasso. Guariti in gran numero allo stesso tempo nella cittadina adriatica (82), seguita dalle 70 negativizzazioni di persone del capoluogo.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati rilevati 60.029 nuovi casi di infezione ma con un numero elevato di tamponi, tanto che il tasso di positività è sceso al 9.9%. 322 purtroppo le vittime, mentre ieri erano state 201. Calano ancora le terapie intensive, 32 in meno (ieri -6) con 82 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 896. Tornano a scendere anche i ricoveri ordinari, 299 in meno (ieri +91).