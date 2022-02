21 febbraio – Ricoveri stabili, boom di guariti e i positivi scendono a meno di 6.700

Articolo in aggiornamento

Ieri in Molise 114 contagi e 7 guarigioni. In ospedale 1 vittima e 1 ricovero

bollettino del 21.02.2022

2 RICOVERI E 2 DIMISSIONI, BILANCIO IN PARI

Sono stati 2 gli ingressi, nelle ultime 24 ore, in Malattie infettive. Nel contempo dallo stesso reparto c’è stata una dimissione, così come una c’è stata anche nel reparto Anziano Fragile. Restano dunque 31 i ricoverati, di cui solo 4 in Terapia intensiva.

268 CONTAGI MA 793 GUARIGIONI

Altissimo il numero di guarigioni, quasi 800, e dunque il numero di attualmente positivi in regione si abbassa drasticamente, nonostante i 268 nuovi casi di positività. Le cifre più alte, per quanto riguarda i contagi, si rilevano a Campobasso (62) seguito da Termoli (27). Il numero maggiore di cittadini guariti sempre nel capoluogo (167) e poi a Termoli (80).

I CONTAGI COMUNE PER COMUNE. COVID-FREE SOLO CAMPOCHIARO

Termoli ‘sorpassa’ Campobasso ma i contagi sono in 135 centri su 136. Infatti tra i comuni covid-free entra Campochiaro ed escono i due della settimana scorsa (Provvidenti e Castelverrino). Tra i comuni maggiori, il capoluogo scende in una settimana da 1.349 a 1.102 mentre Termoli da 1.117 resta stabile a 1.116 (ed è dunque ora la città molisana con più attualmente positivi) mentre Isernia passa da 669 a 627. Qui il pdf (mappa attualmente positivi 20 febbraio 2022). Ricordiamo che la mappa è aggiornata ai dati di ieri, domenica 20 febbraio.

IL REPORT DELLA SETTIMANA SCORSA

OK A QUARTA DOSE PER SOGGETTI IMMUNODEPRESSI. IN ARRIVO VACCINO NOVAVAX

I soggetti “con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido” potranno ricevere la dose booster del vaccino contro il Covid ad ameno 120 giorni di distanza dalla “dose addizionale” ricevuta a partire dallo scorso settembre 2021. Detto altrimenti, la quarta dose per quei soggetti particolarmente fragili in cui più che di booster (3° dose) si parla di dose addizionale, somministrata 28 giorni dopo il completamento del ciclo vaccinale primario (e non dopo 120 giorni come è successo a tutti gli altri per la 3° somministrazione). Questo quanto prevede la nuova circolare del Ministero della Salute che recepisce il parere espresso dalla Cts di Aifa dello scorso 18 febbraio. Verranno utilizzati vaccini mRna nei dosaggi allo scopo autorizzati.

“Per ciò che riguarda la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il Ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee. Ovviamente sarà abbastanza estensiva” per le categorie di persone più fragili “e la mia indicazione è quella che partiremo il primo marzo: quindi sicuramente continueremo a tenere l’organizzazione che c’è ora in atto”. Così il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Firenze, al termine della visita all’ospedale pediatrico Meyer.

Sempre in quella sede il Commissario ha aggiunto che “per la fine di questa settimana arriverà il vaccino Novavax: ne riceveremo poco più di un milione di dosi che saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome»”.