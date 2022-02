Ieri in Molise 1 decesso, 0 ricoveri e 6 dimissioni oltre a 378 contagi e 19 guariti.

UN DECESSO E UN RICOVERO IN OSPEDALE

Una 78enne di Cerro al Volturno è deceduto nelle scorse ore mentre era ricoverato nel reparto Anziano fragile covid dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Si tratta della vittima numero 591 dall’inizio della pandemia secondo il conteggio tenuto da Primonumero.

Il bollettino dell’azienda sanitaria regionale del Molise sull’emergenza coronavirus riporta oggi un nuovo ricovero, relativo a una persona di Sesto Campano assistita adesso in Malattie infettive. Restano 31 le persone in ospedale col Covid, suddivise in 4 pazienti in Terapia intensiva, 14 in Malattie infettive e 13 nel reparto Anziano fragile.

Il bollettino del 20 febbraio 2022

114 CONTAGI E 7 GUARITI

Sono 114 contagi registrati oggi, suddivisi in 22 da tamponi molecolari e 92 da tamponi antigenici. Per quanto riguarda i test processati dall’Asrem, su 401 tamponi molecolari il tasso di positività è del 5,5%. I guariti registrati nelle ultime ore sono stati soltanto 7 e quindi il numero degli attualmente positivi sale a 7.205 in regione.

I DATI NAZIONALI

Prosegue la discesa del numero di posti letto occupati da pazienti covid in Italia. Calano sia in terapia intensiva (-19) che nei reparti ordinari (-103). Oggi si registrano 141 decessi e 42.081 nuovi casi di positività con un tasso dell’11,3% per effetto di 372.776 tamponi.