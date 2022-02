Ieri in Molise 2 decessi e 4 ricoveri (Malattie infettive); 526 contagi e 341 guarigioni

2 OTTANTENNI MORTI, UNO ERA IN TERAPIA INTENSIVA

Una donna, di 87 anni di Termoli, è spirata nel reparto ‘Anziano fragile Covid’ e nelle stesse ore un uomo, di 87 anni di Isernia, ha perso la vita nel reparto di Terapia Intensiva. Anche ieri il Molise aveva registrato 2 decessi, e 5 erano stati lunedì scorso.

bollettino del 2 febbraio 2022

5 RICOVERI MA ANCHE 3 DIMISSIONI

Il bilancio nei tre reparti del Cardarelli che si occupano di pazienti con l’infezione da Sars-Cov-2 è in pari rispetto a ieri. Ci sono stati nelle ultime ore 5 ingressi ma altresì 3 dimissioni oltre, purtroppo, ai 2 decessi. In particolare sono state ricoverate quattro persone nel reparto di Malattie Infettive (di Campobasso, Isernia, Roccavivara e Venafro) oltre ad una persona di Isernia nel reparto per anziani. Sono stati invece dimessi dal reparto per anziani un degente di Sessano del Molise e dal reparto di Infettive degenti di Isernia e Riccia.

Al momento dunque sono complessivamente 28 i pazienti assistiti in Infettive, 13 quelli dell’Anziano Fragile mentre in Terapia Intensiva restano ora solo 2 pazienti. Il totale, appunto come ieri, è di 43.

RISCENDONO SOTTO I 10MILA I POSITIVI. OGGI PIÙ GUARITI CHE CONTAGI

Va sempre considerato che la quarantina di ricoveri è poca cosa rispetto ai quasi 10mila attualmente positivi della regione. Oggi il numero è sceso a 9.974 (ieri aveva superato le 10mila unità) perchè ci sono stati 401 nuovi contagi a fronte di 465 guarigioni. I guariti sono in particolare di Termoli (75), e poi Campomarino, Ferrazzano, Campobasso, Bojano, Agnone, tanto per citare i centri con i numeri maggiori. I nuovi casi arrivano soprattutto dai tamponi antigenici (336 sui complessivi 401) fatti da residenti di Termoli, Campobasso e Isernia in particolare.

IL PREMIER: “VOGLIAMO UN’ITALIA SEMPRE PIÙ APERTA”

Ha parlato di incoraggianti dati sulle vaccinazioni il Presidente del Consiglio Mario Draghi oggi impegnato nel Cdm che darà vita a un nuovo Decreto, cui ne seguiranno altri. L’intenzione è quella di far cadere mano a mano le restrizioni. Anche in zona rossa, ma il discrimine è essere vaccinati o no.

MOLISE, QUASI 8MILA OVER 50 SENZA VACCINO

Il 5.4% degli ultracinquantenni molisani non si è vaccinato. Detto altrimenti 7884 persone in una platea di poco più di 144mila. Questo il dato complessivo, stimato prendendo l’aggiornamento alle ore 18 delle prime dosi per fasce d’età e il numero di residenti, secondo l’Istat, delle stesse. E allora si scopre che non hanno fatto neanche la prima dose il 4.96% degli over 80, il 3.9% dei settantenni, il 5.5% dei sessantenni. La percentuale sale invece al 7.8% se si considerano i residenti con un’età compresa tra 50 e 59 anni.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 118.994 nuovi casi di infezione per un tasso di positività del 12.3% e gli attualmente positivi sono quasi 69mila meno di ieri. I decessi sono stati 395, ieri erano stati 427. I posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva sono 25 meno di ieri e quelli nei reparti ordinari calano di 323 unità.