2° appuntamento con la stagione teatrale al Loto con il ‘thriller’ Il Boschetto

Secondo appuntamento della Stagione Teatrale 2022 del Loto denominata ‘Il Teatro siamo Noi’, dopo l’esordio con la esilarante Rimbamband. Sabato 5 marzo, ore 20.30, domenica 6 marzo, ore 18, e lunedì 7 marzo, ore 20.30, ci sarà Il Boschetto, dal testo del drammaturgo norvegese Jasper Halle.

La regia è di Gianluca Iumiento e sul palco ci saranno: Clara Addari, Luca Andrea Alfonsetti, Ilaria Ballantini, Daniele Castoria, Edoardo D’Antonio, Giovanna Giardina, Giuseppe Latrofa, Paolo Leccisotto, Benedetta Margheriti, Giulia Massimini, Pietro Scarnati e Veronica Toscanelli.

“C’era qualcosa di diverso in Julie Nilsen. Non solo le verruche. Da dove aveva preso questo suo bel braccialetto? E tutte le caramelle? E perché aveva fatto il bagno? E gli abiti bagnati che indossava anche quando faceva così freddo? Forse Julie Nilsen piangeva tutta la notte.

Perché la sua bambola era rotta? Nemmeno Pippolo e Jonas potevano dormire. Sapevano qualcosa che doveva rimanere segreto? Forse è stato imprudente entrare nel boschetto dal buco nella recinzione. Forse è stato davvero stupido non ascoltare i consigli degli adulti. Infondo erano stati avvisati del fatto che non fosse permesso giocare in quel boschetto. Quello fu il giorno in cui Gagarin volò attraverso il cielo.

Il boschetto è una storia poetica e crudele sull’infanzia. Mischia narrazione e mistero. Ed è scritta per un pubblico adulto.

Da innocente idillio scandinavo con il gioco, l’amicizia e le piccole liti, si trasforma in un orrore contorto. È successo qualcosa di terribile in quel piccolo bosco. Qualcosa di così orribile che Julie si è trasferita in Africa, così dicono, o almeno è scomparsa. Tuttavia, Julie è più presente di prima che scomparisse. Niente è più com’era. E non lo sarà mai più. Si ricorderanno solo frammenti di questa infanzia finita in tragedia…

Questo è un thriller corale, con 12 personaggi. David Lynch e Twin Peaks sono forse il riferimento migliore per capire questa opera”.

Per info e prenotazioni: 3272352438 / 3397766634