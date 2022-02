Ieri in Molise 142 contagi e 361 guarigioni. In ospedale 1 decesso, 1 ricovero e 2 dimissioni

bollettino 19 febbraio 2022

IN INFETTIVE MUORE UNA DONNA DI 83 ANNI

Anche oggi si registra una vittima in ospedale, e anche oggi si tratta di una persona anziana. Nello specifico è deceduta nel reparto di Malattie infettive una donna 83enne con residenza a Caserta. Anche ieri era morto, nello stesso reparto, un anziano di 90 anni.

NESSUN RICOVERO E 6 DIMESSI, SCENDONO I RICOVERATI

Sono ora 31 i ricoverati per Covid al Cardarelli: solo 4 sono in condizioni più critiche e sono intubate in Terapia Intensiva. 13 sono i degenti assistiti in Malattie Infettive cui si aggiungono i 14 ricoverati nel reparto per Anziani Fragili. Si arriva a questi numeri anche perchè oggi non c’è stato alcun ricovero bensì 6 dimissioni. In particolare dal reparto anziani sono state dimesse due persone, di Fornelli e Termoli, e dal reparto di sub-intensiva sono usciti pazienti di Isernia, Macchia d’Isernia e Roccavivara.

OGGI 378 CONTAGI E 19 GUARITI

In realtà oggi a salire è il numero di attualmente positivi perchè a fronte di sole 19 guarigioni sono state certificate le positività di 378 persone (di cui 60 di Termoli e 55 del capoluogo Campobasso). Residuale il numero di diagnosi accertate con tampone molecolare (solo 32 su 875 test processati): tutte le altre (quasi 350) sono arrivate da tamponi antigenici.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia le degenze sono col segno meno ed è il dodicesimo giorno consecutivo che accade. Nel dettaglio i ricoveri ordinari sono -561 rispetto a ieri e le Terapie intensive -34. I contagi accertati sono stati 50.534, per un tasso di positività stabile al 10.3%. Le vittime sono state 252.