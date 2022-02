Ieri in Molise 300 contagi e 369 guariti, 3 ricoveri e 5 dimissioni

bollettino del 18.02.2022

DECEDUTO UN 90ENNE IN MALATTIE INFETTIVE

Un anziano di 90 anni di Pietracupa è morto nel reparto di Malattie Infettive dove era ricoverato. In reparto scendono a 18 i degenti assistiti.

1 RICOVERO MA 2 DIMISSIONI NEL REPARTO ANZIANI

Dal reparto Anziano Fragile si segnalano un ingresso (paziente di Campobasso) e due uscite (pazienti di Campobasso e Trivento). In tutto dunque scendono a 16 i pazienti assistiti in quest’area del Cardarelli.

SCENDONO I TASSI DI OCCUPAZIONE NEI REPARTI COVID

Al momento sono 4 i pazienti ricoverati nel reparto più critico, quello della Terapia Intensiva Covid. Per l’Agenas, l’agenzia nazionale dei servizi sanitari, ciò equivale a un tasso di occupazione del 10.26%, dunque appena superiore alla soglia critica fissata al 10%.

Nei reparti di area medica (e non critica) sono invece ricoverati complessivamente 34 pazienti: 18 sono in Malattie Infettive e 16 nel reparto per Anziani positivi ma fragili anche per altre patologie. In questo caso il tasso di occupazione è di poco superiore al 19%, dunque più alto della soglia critica fissata al 15% ma decisamente più basso a quanto si riscontrava nei giorni scorsi (che peraltro hanno portato il Molise in zona gialla).

CALANO ANCORA ATTUALMENTE POSITIVI

Gli attualmente positivi in regione subiscono un nuovo calo per via delle tante guarigioni registrate oggi. 361 per l’esattezza, contro i ‘soli’ 142 nuovi contagi. Le persone che allo stato attuale sono ancora alle prese con il virus Sars-Cov-2 scendono dunque a 6.741.

IL MONITORAGGIO NAZIONALE: IN NETTO CALO TUTTI GLI INDICATORI

Buone notizie dal consueto monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Nel periodo 11-17 febbraio l’incidenza di casi è scesa a 672 ogni 100mila abitanti (nel precedente report era 962). In calo anche l’Rt, l’indice di trasmissibilità sui casi sintomatici, passato da 0.89 a 0.77. Migliorano ulteriormente i tassi di occupazione medi nei reparti Covid: nelle terapie intensive si è passati dal 13.4% di occupazione (rilevato il 10 febbraio) al 10.5% (17 febbraio) mentre nelle aree mediche da 26.5% si è scesi a 22.2%. In Molise ad oggi le percentuali sono rispettivamente al 10.26% nelle Intensive (dunque in linea col dato nazionale e poco sopra la soglia critica) e al 19.32% nei reparti Covid ordinari (dunque si è sotto la media nazionale).

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia registrati 53.662 casi di infezione, per un tasso di positività stabile al 10.5%. I decessi sono stati 314 (ieri 320). Tornano sotto quota 1000 nel Paese i pazienti in Terapia Intensiva: non succedeva dal 20 dicembre scorso. Oggi sono 987 e sono 50 in meno (ieri -36). I ricoveri ordinari sono invece 614 in meno (ieri -565).