17 febbraio – Molise senza decessi dopo 20 giorni. Calano i ricoveri e i positivi

Ieri in Molise 371 contagi e 525 guarigioni. In ospedale 2 decessi, 3 ricoveri e 3 dimissioni

Dopo quasi tre settimane il Molise vive una giornata senza decessi nella quarta ondata Covid. Infatti per 20 giorni consecutivi c’era stata almeno una vittima accertata.

I RICOVERATI SCENDONO A 40

Il bollettino odierno dell’Asrem sull’emergenza Covid riferisce di 3 nuovi ingressi in ospedale e 5 uscite. Una persona di Pietracupa è stata ricoverata in Malattie infettive, mentre nel reparto Anziano fragile una di Belmonte del Sannio e l’altra di Termoli. Hanno lasciato Infettive due persone di Isernia e una ciascuno di Belmonte del Sannio, Campobasso e Macchiagodena. Ora sono 40 i pazienti Covid: 4 in Terapia Intensiva, 19 in Infettive, 17 in Anziano Fragile.

Il bollettino del 17 febbraio 2022

PIÚ GUARITI CHE CONTAGIATI

Scende sotto quota 7mila la cifra degli attualmente positivi: sono diventati 6.961 per effetto di 300 contagi, di cui 262 da tamponi antigenici e 38 da molecolari. I test processati da Asrem sono stati 596 con un tasso del 6,4%. I guariti oggi sono stati 369.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 57.890 casi di infezione, per un tasso di positività del 10.8%. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 320 (ieri 278). Continua a calare la pressione sugli ospedali: rispetto a ieri ci sono 36 pazienti in meno nelle Terapie Intensive e ben 565 in meno nei reparti ordinari.